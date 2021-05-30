مصر تنسق مع الرئيس الفلسطيني لعقد اجتماعات بين الفصائل بالقاهرة

أفادت قناة “أكسترا نيوز” في نبأ عاجل لها بشأن القضية الفلسطينية بأن مصر تنسق مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن لعقد مجموعة من الاجتماعات بين الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بالقاهرة.

كان أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى دعمه ومساندته للشعب الفلسطينى بالفعل قبل القول.



وأشار الرئيس السيسى، في رسالة بعث بها للرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، وسلمها اللواء عباس كامل خلال استقباله في رام الله اليوم “الأحد”، إلى أن القضية الفلسطينية ستبقى على رأس اهتمامات الدولة المصرية.

وأكد الرئيس السيسي حرص مصر كل الحرص على مقدرات الشعب الفلسطيني ودعم قضيته، وكذلك دعم مصر للرئيس محمود عباس.

وسنوافيكم بآخر التفاصيل حال ورودها ……