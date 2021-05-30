الديهي يعلق على صورة الرئيس السيسي في الأراضي الفلسطينية

علق الإعلامي نشأت الديهي، على صور الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تزين شوارع غزة وعليها تصريح الرئيس "سأظل داعمًا ومساندًا للقضية الفلسطينية بالفعل قبل القول"، وقال الديهي “منذ فترة طويلة لم نشاهد هذه الصور”.



وأضاف “الديهي" خلال برنامج “بالورقة والقلم” المذاع على قناة “تن”: “هذه الصور تعبر عن شكر الشارع والشعب الفلسطيني لمصر، وتعبر عن التواجد المصري الأخوي داخل الأراضي الفلسطينية”.



وأوضح أن الشارع الفلسطيني استشعر أن مصر لا تشارك وجدانيا فقط وإنما مشاركة فاعلة تحمل هما مع أبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان، مضيفا أن محاولة إعطاء الحق لأصحابه يريح القلوب.



