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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

المخابرات البريطانية

المخابرات البريطانية ترجح: وباء كورونا خرج من معمل ووهان بالصين

معمل الفيروسات بووهان
معمل الفيروسات بووهان في الصين

يعتقد عملاء المخابرات البريطانية أنه من  "الممكن '' أن تكون جائحة فيروس كورونا التاجي بدأت بتسريب من مختبر أبحاث في ووهان.

 

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"،   يتم التحقيق  الآن في احتمال أن يؤدي تسرب من معهد ووهان لعلم الفيروسات ، وهو منشأة بحثية صينية ، إلى اندلاع الأزمة العالمية التي تسببت في وفاة أكثر من 3.5 مليون شخص.

 

وأفادت الصحيفة انه يبدو أن وكالات الاستخبارات الغربية تعتقد بشكل كبير أن  ' للمختبر ، حيث يتم إجراء البحوث في الفيروسات التاجية المشتقة من الخفافيش ، دورًا في ظهور فيروس كورونا، لكن إعادة التقييم الأخيرة تعني أن نظرية التسرب تعتبر  ممكنة.

 

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية ، توم توجندهات:  " الصمت القادم من ووهان مقلق. نحتاج إلى فتح القبو ومعرفة ما حدث لنكون قادرين على حماية أنفسنا في المستقبل. وهذا يعني بدء التحقيق مع شركاء في جميع أنحاء العالم وفي منظمة الصحة العالمية. في الأسبوع الماضي ، طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من وكالات الاستخبارات النظر في نظرية التسرب في المختبر ، إلى جانب الأصول المحتملة الأخرى لفيروس كورونا ، وتقديم تقرير إليه في غضون 90 يومًا.

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