هل تم رصد حالات مصابة بكورونا المتحور داخل مصر؟..عوض تاج الدين يوضح

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أنه تم مناقشة كل الأوضاع علي أرض الواقع خلال إجتماع لجنة إدارة أزمة كورونا وهناك توازن بين مصلحة المواطن والحالة الصحية.

وتابع تاج الدين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:"الفيروسات لديها قدرة على التحور المستمر ومن المتوقع حدوث تحورات بعد عام ونصف من ظهور فيروس كورونا.

وأوضح:"مدى التأثير يختلف من تحور والآخر والمطلوب المتابعة للسلالات الجديدة ودراستها بحثيا ولكن لم يحدث أي تحور لفيروس كورونا في مصر.

وأشار إلي أن الوضع تحت السيطرة والحالات لا تزيد ولكن التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لابد أن يتم وهناك متابعة للحالة الوبائية بصفة مستمرة بكل دقة وفي أي وقت يحدث تغير إدارة الأزمة تناقش وتنفذ ما تراه مناسبا.