رئيس وزراء إثيوبيا يواصل استفزازاته : سنبني أكثر من 100 سد جديد

لا يزال رئيس الوزراء الإثيوبي ، آبي أحمد، يواصل استفزازه بشأن بناء سدود جديدة في إثيوبيا، بخلاف سد النهضة.

وقال آبي أحمد، إن إثيوبيا تعتزم بناء أكثر من 100 سد مائي صغير ومتوسط، في مناطق مختلفة من بلاده، في السنة المالية الجديدة المقبلة، وفقًا لوكالة الأنباء الإثيوبية.

جاء ذلك خلال كلمة آبي أحمد ، التي ألقاها بمراسم تدشين المرحلة الأولى من طريق أداما - أواش السريع.

وزعم آبي أحمد، أن السدود ستساعد إثيوبيا على زراعة المحاصيل الزراعية ثلاث مرات في السنة عن طريق الري لضمان الأمن الغذائي.

ودعا آبي أحمد ، الإثيوبيين بجميع أطيافهم إلى التكاتف، موضحا أن السدود الجديدة لديها القدرة على تطوير 52193 هكتارا من الأراضي وإفادة 104384 مزارعا.



