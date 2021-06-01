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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديو جراف.. احتقان بالأنف.. هذه أعراض الفطر الأسود

أعراض الفطر الأسود
أعراض الفطر الأسود

ذعر شديد لا تزال شعوب العالم  تعيشه بعد انتشار "الفطر الأسود" منذ ظهوره الأول في عدد من ولايات الهند، وصولا إلى مصر مؤخرا بعد اكتشاف حالة إصابة به بالتزامن مع استمرارية مواجهة فيروس كورونا.


الفطر الأسود

أحمرار العين


في المرحلة الأولية، يعاني مريض الفطر الأسود من انسداد أو احتقان بالأنف وإفرازات أنفية (دموية أو بنية / سوداء) وألم موضعي داخل الأنف.


أعراض الفطر الأسود


يبدأ المريض الفطر الأسود بعد ذلك في الشعور بألم في الوجه أو خدر أو حتى تورم في الوجه.

 

ولمزيد من التفاصيل حول أعراض الفطر الأسود  فى الهند، شاهد الفيديو جراف التالى.

الفطر الأسود أعراض الفطر الأسود فطر الأسود الهند فيروس كورونا

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