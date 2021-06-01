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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

قلي أكبر بيضة في العالم.. يوسف العدلي يوضح أسعار وفوائد النعام ..شاهد

قلي أكبر بيضة نعام
قلي أكبر بيضة نعام مباشرة

 تتميز تربية طائر النعام بأنها مربحة على جميع الأصعدة حيث أن كل منتج في النعام يستخدم ويباع ويصنع منه العديد من المنتجات المميزة سواء من اللحم أو الجلد أو الريش إلخ، ومن منتجات النعام التي تثير فضول الناس أو اشمئزازهم وعدم معرفتهم بفوائدها أو أسعارها أو طبيعة مذاقها هي بيضة النعام التي تعد أكبر بيضة طائر في العالم.

والتقي موقع «صدى البلد» بيوسف العدلي، أصغر رجل أعمال في مصر يمتلك مزرعة نعام، حيث قام بقلي بيضة نعام مباشرة والحديث عن فوائدها وأسعارها وكذلك شوي كبدة النعام وتحدث عن فؤائدها وأسعار أكلة الملوك كما تعرف منذ القدم. 

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وأوضح يوسف العدلي في فيديو لموقع «صدى البلد» أن بيضة النعام غنية بالبروتينات وبالمعادن الغذائية خاصة الفوسفور والبوتاسيوم والحديد، وكميات جيدة من فيتامينات  ( أ ) و( د )، كما أنها تحتوى على نسبة عالية من البروتين  ومعظم الأحماض الأمينية الأساسية.

وأضاف أصغر رجل أعمال في مصر أنه يصل وزن بيضة النعام إلى 2 كيلو بما يعادل حجم 24 أو 30 بيضة من بيض الدواجن العادي، ويصل سعرها للأكل إلى 70 جنيها مصريا، مبينا أن مذاقها ورائحتها جميلة والأفضل قليها باستخدام الزبدة. 

وأشار مربي طائر النعام إلى أن بيضة النعام تكون بالشكل الدائري وباللون الكريمي، و قشر بيضة النعام أكثر سمكاً من معظم أصناف البيض الأخرى ، كما يبلغ متوسط طول البيضة حوالي 15 سم و عرضها 12 – 13 سم. 

ولفت يوسف العدلى إلى أن كبدة النعام مفيدة جدًا، وكذلك لحمه الذي يتميز بفوائدة العديدة مثل: المحافظة على  صحة القلب والحد من خطر الإصابة بالجلطات والنوبات القلبية عن خفض مستوى الكوليسترول في الدم، والحد من تراكم الدهون في الجسم وزيادته لأنه يحتوى على نسبة دهون قليلة. 

وتابع أصغر مربي للنعام في مصر أن لحم النعام يحتوى على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية فإن لحم النعام يعزز صحة الجهاز المناعى ويحميه من الأمراض والعدوى، ويعمل على تنشيط الجسم وتقوية العضلات والمفاصل، كما أنه يقوى الأعصاب .

ونوه  أصغر رجل أعمال في مصر أن سعر بيع لحم النعام يترواح بين 225 إلى 250 جنيها للكيلو، وسعر كليو الريش منه يترواح بين  1000 إلى 1500 جنيه، فهو يعد من أغلي أنواع الريش في العالم، ويستخدم في صنع الديكورات والزينة والإكسسوارات الحريمي، وتنظيف المنازل والأغراض صغيرة الحجم مثل الأنتيكات.

 

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