ميمي جمال: مسلسل الاختيار يوجع القلب.. وفيلمي مع أحمد حلمي ناجح| فيديو

قالت الفنانة ميمي جمال، إنها تحب الفنان أحمد حلمي وعملت معه في فيلم “لف ودوران”، وكان عملا ناجحا.

وأضافت جمال، خلال لقاء لها ببرنامج “كلمة أخيرة” عبر فضائية "أون": “لما بقعد فى البيت بتفرج على التليفزيون؛ لقيت ممثلين زي ما تكون نقابة المهن التمثيلية فيها 5 أو 6 أشخاص فقط”.

وتابعت الفنانة ميمي جمال “لا عمري بتخانق أو بعمل مشاكل، ولا أنا ولا جوزي كنا كده، وأنا دلوقت مش همثل، ولكن نفسي الـ 5 أو الـ 6 يبقوا 12”.

وكشفت ميمي جمال عن أهم الأعمال التي نالت إعجابها خلال موسم رمضان 2021، وهي “مسلسل النمر"؛ لأنه تناول فكرة جديدة عن الصاغة، وأيضا مسلسلي ”المداح"، و“الاختيار” مشيرة إلى أن الأخير كان يوجع القلب.