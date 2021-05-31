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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان جديد لمنظمة الصحة العالمية عن سلالات كورونا

أسماء جديدة لمتغيرات
أسماء جديدة لمتغيرات كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تسمية جديدة لمتغيرات وسلالات فيروس كورونا COVID-19 التي ظهرت خلال الأشهر الماضية، والتي جرى تعريفها إما برموز وأرقام وحروف أو  ربطها بالبلدان التي ظهرت فيها لأول مرة، وفق ما ذكرت شبكة إيه بي سي نيوز.

 

وعلى أمل تحقيق توازن عادل وأكثر شمولاً ، قالت منظمة الصحة العالمية إنها ستشير الآن إلى المتغيرات والسلالات المتحورة من كوفيد الأكثر إثارة للقلق - المعروفة باسم "المتغيرات المثيرة للقلق" - بأحرف في الأبجدية اليونانية.

 

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لذا فإن أول متغير مثير للقلق ، والذي ظهر لأول مرة في بريطانيا ويمكن أن يُعرف أيضًا باسم B.1.1.7 ، سيعرف باسم البديل "ألفا".

 

أما السلالة المعدية الثانية ، التي ظهرت في جنوب إفريقيا ويشار إليها باسم B.1.351 ، ستعرف باسم البديل "بيتا".

 

وذكرت منظمة الصحة العالمية، أن السلالة الثالثة التي ظهرت لأول مرة في البرازيل سيطلق عليها سلالة "جاما".

أما السلالة الرابعة والتي ظهرت لأول مرة في الهند، فسيجري تعريفها بـــ"دلتا".

 

وأفادت المنظمة أن السلالات المستقبلية التي ترقى إلى حالة التسبب في "القلق" الصحي، فستتم تسميتها بأحرف لاحقة في الأبجدية اليونانية.

 

وقالت منظمة الصحة العالمية إن مجموعة من الخبراء توصلوا إلى النظام الجديد ، الذي لن يحل محل أنظمة التسمية العلمية ولكنه سيقدم "تسميات بسيطة وسهلة القول والتذكر" للسلالات .
 

منظمة الصحة العالمية سلالات فيروس كورونا COVID-19 السلالات المتحورة المتغيرات المثيرة للقلق الأبجدية اليونانية بريطانيا B 1 1 7 ألفا البديل ألفا جنوب افريقيا

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