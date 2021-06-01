قتل أم انتحار؟.. فى ذكرى ميلاد مارلين مونرو قصة وفاتها الغامضة تعود الى الاذهان

يوافق اليوم 1 يونيو ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة مارلين مونرو ، والتى تعد من أجمل الممثلات فى عالم ، بل يعتبرها البعض رمزاً للأنوثة .

وقد كانت حادثة وفاة مارلين مونرو حديث العالم أجمع ، حيث تُوفيّت الراحلة بسبب جرعةٍ زائدةٍ من المخدرات، بعد ان تم العثور على جثتها قبل فجر يوم الأحد الموافق5 أغسطس.



عانت مونرو من اضطرابٍ نفسيّ بالإضافة الى تعاطيها المُخدرات لعدة سنوات قبل وفاتها ، وقد بدا أحداث يوم وفاة “ مونرو ” حين طلب طبيبها النفسي رالف جرينسون من مدبرة المنزل موراي المكوث طوال الليل مع “ مونرو ” لمساعدتها عند الحاجة.

وقد لاحظت موراي في حوالي الساعة الثالثة صباحًا أنَّ “ مونرو ” أغلقت على نفسها في غرفة نومها وبدت غير مستجيبة فقررت استطلاع ما بداخل غرفة النوم من خلال النافذة.

وعلى الفور نبَّهت “ موراي” الطبيب جرينسون الذي وصل بعد فترة وجيزة ثم اقتحمَ الغرفة عن طريق كسر النافذة فوجد مونرو قد فارقت الحياة.

أكد مكتب الطب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس ان سبب وفاة مارلين مونرو في عبارة " انتحار محتمل" وذلك بناءً على سوابق تناولها لجرعات زائدة من الأدوية فضلًا عن تقلبات مزاجها وتفكيرها الانتحاريّ.

وبعد سنوان طويلة من وفاة مارلين مونرو ، ادعت محققة خاصة تدعى بيكى ألدريج، ان الراحلة ق قد تكون توفت عن طريق القتل من قبل طبيبها النفسى بسبب وجود مستندات داخل صندوق أسود ، وطالبت بإعادة فتح التحقيق .