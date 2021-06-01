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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دولة عربية تفرض شروطا جديدة لدخول البلاد

صدى البلد

أفادت صحيفة الدستور الأردنية تطبيق إجراءات جديدة للقادمين الى الأردن من كافة المعابر، وفق خطة الحكومة للفتح التدريجي للقطاعات يدخل حيز التنفيذ بداية من اليوم الثلاثاء .

وذكرت الصحيفة الأردنية أن الخطة اشترطت اجراء فحص PCR قبل 72 ساعة من الوصول إلى الأردن وإبراز شهادة مطعوم معتمدة للدول والمعابر التي تحدد في حينه ويتم الإعلان عنها.

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الاردن يكشف حجم انتشار المتحور الهندي من فيروس كورونا داخل أراضيه

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الأردن.. تطعيم 1412419 شخصا بالجرعة الأولى للقاح كورونا

وأشارت الخطة أيضا إلي  إجراء فحص PCR قبل 72 ساعة وفحص PCR عند الوصول في حال عدم توفر شهادة مطعوم.

كما اشترطت الخطة التسجيل على المنصة الخاصة بالقادمين من الخارج Visit Jordan لغايات التوثيق والحصول على QR Code، ولغايات الموافقة للقادمين برا لغير الحاصلين على شهادة مطعوم معتمدة.

 

أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة الصحة الأردنية تراجعا طفيفا فى إصابات كورونا، حيث وصلت الحالات النشطة  إلى 11 ألفا و794 حالة حتى صباح  الأحد الماضي.

واتخذت المملكة الأردنية  العديد من الإجراءات التى تمكنها من مواجهة هذا الفيروس الذي انتشر كالنار فى الهشيم، ولم تدخر جهدا فى العمل على حماية مواطنيها من فيروس كورونا المستجد.


ووفق الإيجاز اليومي للوزارة توفي  أكثر 9443 شخصا في الأردن جراء الفيروس.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 735 ألفا و139 حالة، ما يضع الأردن في المرتبة 35 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 713 ألفا و902 حالة شفاء.

كما استطاعت الاردن مجابهة فيروس كورونا من خلال تطعيم مواطنيها حيث أعلنت خلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الأردنية، أن إجمالي عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من لقاح كورونا بلغ 1412419 شخصاً، في حين بلغ إجمالي عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من اللقاح 491816 شخصاً، وفق الإحصائيات الخاصة بلقاح فيروس كورونا على مستوى المملكة لغاية اليوم السبت.

وأوضحت خلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الأردنية، وفقا لصحيفة الراي أن عدد المسجلين على منصة تلقي لقاح فيروس كورونا، بلغ 2358569 شخصاً.

وقالت مها علي وزيرة الصناعة والتجارة الأردنية، إن خطة فتح القطاعات الحكومية كانت نوعا ما طويلة الأمد وبنيت على 3 مراحل أساسية ووضعت بناء على محددات كبرنامج التطعيم الوطني.

وأضافت، أنه سيسمح لصالات الأفراح بالعمل اعتبارا من 1 يونيو شريطة حصول العاملين والحضور على الجرعة الأولى للمطعوم قبل 21 يوماً، ولا يسمح باصطحاب الأطفال، ووضع طاقة استيعابية بنسبة 50%، وبحد أعلى 100 شخص،لافتة  أن الخطة قابلة للتغيير تبعا للوضع الوبائي.

ووفق موقع "وورد ميتر" العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 170 مليونا و636 ألفا و82 حالة، شفي منها 152 مليونا و 616 ألفا و882 حالة.وأودى الفيروس بحياة 3 ملايين و548 ألفا و814 شخصا حول العالم.

الأردن فيروس كورونا إجراءات جديدة معابر الأردن الحكومة الاردنية

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