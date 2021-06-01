تعليم جنوب سيناء: 97% أدوا امتحان الهندسة في رابع أيام امتحانات الإعدادية

قال وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء محمد حامد عقل إن نسبة الطلاب الذين أدوا امتحان مادة (الهندسة) في رابع أيام امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2020 / 2021 بلغت 97 % بإدارات مدن المحافظة.



وأضاف وكيل الوزارة - خلال تفقده سير امتحان الشهادة الإعدادية بإدارة طور سيناء في إطار المتابعة الميدانية، اليوم “الثلاثاء”، أن غرفة العمليات بالمديرية بالتنسيق الكامل مع غرف العمليات بالإدارات لم تتلق الغرفة أية شكاوى تتعلق بسير الامتحان.



واطمأن عقل، على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية باللجنة، وتوفر الكمامات والمطهرات باللجنة، والالتزام بالمسافة الآمنة بين الطلاب، والعاملين إضافة لتوفير الجو الهادئ بها، مشيرا إلى أن غدا تستأنف امتحانات الشهادة الإعدادية في مادة العلوم فترة أولى.