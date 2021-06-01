اتفاقية تعاون بين البنك المركزي والداخلية لتقديم خدمات فى مجال التسهيلات الائتمانية للمركبات

أعلن البنك المركزي المصري الانتهاء من ميكنة عمليات تجديد / رفع الحظر الخاصة بالمركبات الممنوحة بضمان تسهيلات ائتمانية من البنوك التجارية.

وأضاف البنك في بيان له، أن ذلك جاء وفقا لاتفاقية التعاون بين البنك المركزي المصري ووزارة الداخلية والشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-SCORE الموقعة في يونيو 2019 من خلال الربط المباشر بين الإدارة العامة للمرور والبنوك العاملة بجمهورية مصر العربية عن طريق شبكة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني – I-Score.



وافاد الاستاذ رامي أبو النجا – نائب محافظ البنك المركزي أن النظام الجديد الذي سوف يتم البدء تطبيقه من يوم الاحد الموافق 30 مايو 2021 سيتيح تحديث حالة المركبات الممنوحة بتسهيلات ائتمانية لحظيا بدلا من دورة العمل الورقية المطبقة حاليا التي تستغرق أكثر من 10 أيام لإنهاء إجراءات تجديد او رفع حظر رخص تسيير المركبات.

وأضاف نائب محافظ البنك، أن ذلك ما يساعد على تسهيل الإجراءات على المواطنين والحد من مخاطر التزوير والاحتيال مما يعود بالفائدة على الاقتصاد المصري.