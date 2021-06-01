فيديوجراف.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز ووائل الابراشي

لم يغفل الجمهور بالسؤال عن صحة الفنانة دلال عبد العزيز يوما واحدا منذ إصابتها بفيروس كورونا المتسجد منذ اكثر من اربعين يوما للاطمئنان على حالتها الصحية خاصة بعد وفاة رفيق دربها الفنان سمير غانم والتي لم تعلم بوفاتها بسبب مرضها كما تابع الجمهور حالة الاعلامي وائل الابراشي الذي اصيب بفيروس كورونا منذ اواخر شهر ديسمبر الماضي ومازال يتلقى العلاج حتى الآن.

اخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا عن تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي والفنانة دلال عبد العزيز وذلك من خلال مداخلة هاتفيه على قناة mbc على برنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو اديب .

آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز والاعلامي وائل الابراشي من خلال الفيديوجراف التالي.