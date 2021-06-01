333 ألف جنيه إجمالي إيرادات 4 أفلام في يوم

حققت أفلام عيد الفطر، إيرادات منخفضة نظرا لانشغال الجمهور بالدراسة وانتهاء عيد الفطر، وهي الإيرادات التي رصدها "صدى البلد" عن أمس الإثنين في التقرير الآتي:

وجاءت الإيرادات مجتمعة 333.160 ألف جنيه بعد عرض أربعة أفلام فى عيد الفطر.

أحمد نوتردام

حقق فيلم "أحمد نوتردام" إيرادات 155.159 ألف جنيه وهو من تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم، بطولة رامز جلال، بيومي فؤاد، غادة عادل، حمدي الميرغني.

تدور أحداث "أحمد نوتردام" حول مجموعة من جرائم القتل والاختطاف تقع من قبل قاتل مجهول، وتبدأ الشرطة في البحث عنه، وعندما يكتشف صحفي شاب تأثر القاتل بشخصية (أحدب نوتردام) المعروفة، يتنكر في شخصية شبيهة ويطلق على نفسه اسم (أحمد نوتردام)، ويتفق مع فتاة على خطفها حتى يجذب له القاتل، الذي بالفعل يبدأ في البحث عنه والتواصل معه.

فيلم ديدو

وحقق فيلم "ديدو" 130.746 ألف جنيه وهو من تأليف كريم فهمي، إخراج عمرو صلاح، بطولة كريم فهمي، هدى المفتي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد ثروت، نور قدري، أحمد فتحي.

فيلم ثانية واحدة

وحقق الفيلم الثالث والأخير "ثانية واحدة" إيرادات 37.347 الف جنيه وهو من بطولة دينا الشربيني ومحمود حميدة وسوسن بدر وويزو وعلا رشدي، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف من بينهم أحمد الفيشاوي، تأليف مصطفى حمدي وإخراج أكرم فريد.

أبطال فيلم ثانية واحدة

تدور أحداث فيلم "ثانية واحدة" بطولة دينا الشربيني ومصطفى خاطر في إطار رومانسي كوميدي، حيث يتعرف شاب على فتاة ويتسبب لها في الكثير من المشاكل، ثم يتعرض لحادث يقلب حياته بشكل كبير.

ويشارك في دور العرض أيضا عدد من الأفلام الأجنبية والتي وصل عددها إلي ما يقرب من تسعة الافلام بينما كانت قد نشرت جريدة الدستور تقرير عن إيرادات تلك الأفلام الأجنبية التي حققت إيرادات هزيلة جدا.

وخلال الفترة المقبلة سوف تقدم في السينما عدد من الأعمال الفنية المختلفة بينما ينتظر المنتجون ومديرو التوزيع فك الحظر لساعات أطول من أجل تقديم تلك الأفلام خوفا من عدم حضور الجمهور وانخفاض الإيرادات.

فيلم للايجار

كما يعرض فيلم "للايجار" والذى حقق أمس إيرادات بلغت 9.908 ألف جنيه.