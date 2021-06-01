أعراض الفطر الأسود وعلاقته بمصابي فيروس كورونا

بعدما انتشر داء الفطريات أو الفطر الأسود، فقد يتسائل الجميع عن أعراض الفطر الأسود، والمعروف بأنه عدوى فطرية شديدة تسببها مجموعة من القوالب تسمى الفطريات المخاطية، والتي توجد عادة في التربة والنباتات والفواكه والخضروات المتحللة.

أعراض الفطر الأسود

وشتنشر ظهور أعراض الفطر الأسود بين مرضى السكري أو أولئك الذين يتناولون أدوية مثبطة للمناعة أو الستيرويدات أو يخضعون للعلاج الكيميائي الذي يضعف مناعة الجسم ويجعله غير قادر على محاربة الجراثيم والفيروسات.





وعادة ما تصيب أعراض الفطر الأسود العدوى الجيوب الأنفية أو المخ أو الرئتين، وبالتالي يمكن أن تكون شائعة جدًا لدى الأشخاص الذين يعانون أو يتعافون من فيروس كورونا COVID-19، وفقا لموقع “timesofindia”.



أعراض الفطر الأسود



وأفد العديد من الخبراء، أنه لا يقتصر ظهور الفطر الأسود في الأشخاص الذين يواجهوان مشاكل في مستويات السكر في الدم تجعل من السهل على المرضى الإصابة بأمراض خطيرة، ولكن ضعف التحكم في نسبة الجلوكوز في الدم قد يشجع أيضًا على نمو الفطريات في الجسم.



في حين أن مرض السكري والأدوية المختلفة المثبطة للمناعة مثل المنشطات هي الأسباب الرئيسية للإصابة بـ الفطر الأسود، إلا أن الفطريات لديها القدرة على الازدهار والتسبب في أضرار في ظل الظروف غير الصحية بإنتشار كورونا ويمكن أن يغزو الجهاز المناعي بسهولة.



وكشفت العديد من الدراسة، عن أن أعراض الفطر الأسود تظهر بالشكل التالي:

