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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أعراض الفطر الأسود وعلاقته بمصابي فيروس كورونا

أعراض الفطر الأسود
أعراض الفطر الأسود

بعدما انتشر داء الفطريات أو الفطر الأسود، فقد يتسائل الجميع عن أعراض الفطر الأسود، والمعروف بأنه عدوى فطرية شديدة تسببها مجموعة من القوالب تسمى الفطريات المخاطية، والتي توجد عادة في التربة والنباتات والفواكه والخضروات المتحللة.

 

أعراض الفطر الأسود

 

وشتنشر ظهور أعراض الفطر الأسود بين مرضى السكري أو أولئك الذين يتناولون أدوية مثبطة للمناعة أو الستيرويدات أو يخضعون للعلاج الكيميائي الذي يضعف مناعة الجسم ويجعله غير قادر على محاربة الجراثيم والفيروسات.
 

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وعادة ما تصيب أعراض الفطر الأسود العدوى الجيوب الأنفية أو المخ أو الرئتين، وبالتالي يمكن أن تكون شائعة جدًا لدى الأشخاص الذين يعانون أو يتعافون من فيروس كورونا COVID-19، وفقا لموقع “timesofindia”.
 

أعراض الفطر الأسود


وأفد العديد من الخبراء، أنه لا يقتصر ظهور الفطر الأسود في الأشخاص الذين يواجهوان مشاكل في مستويات السكر في الدم تجعل من السهل على المرضى الإصابة بأمراض خطيرة، ولكن ضعف التحكم في نسبة الجلوكوز في الدم قد يشجع أيضًا على نمو الفطريات في الجسم. 

في حين أن مرض السكري والأدوية المختلفة المثبطة للمناعة مثل المنشطات هي الأسباب الرئيسية للإصابة بـ الفطر الأسود، إلا  أن الفطريات لديها القدرة على الازدهار والتسبب في أضرار في ظل الظروف غير الصحية بإنتشار كورونا ويمكن أن يغزو الجهاز المناعي بسهولة.

وكشفت العديد من الدراسة، عن أن أعراض الفطر الأسود تظهر بالشكل التالي:
 

  • صداع وانتفاخ في الجبين
  • انتفاخ في جانب واحد من الوجه
  • قشور سوداء حول الأنف
  • تشوش الرؤية أو فقدان الرؤية
  • المضاعفات الرئوية مثل نزيف الأنف وانسداد الأنف وتقليل الإحساس بالوجه
  • مضاعفات الجهاز التنفسي مثل آلام الصدر والسعال وضيق التنفس
الفطر الأسود أعراض الفطر الأسود الجيوب الانفية مستويات السكر نمو الفطريات لقاح فيروس كورونا

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