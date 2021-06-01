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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هواوي تطلق غدا نظام تشغيلها HarmonyOS 2.0 البديل لأندرويد بهذه الميزات

هواوي تطلق غدا نظام
هواوي تطلق غدا نظام تشغيلها HarmonyOS 2.0

تطلق غدا شركة هواوي الصينية، نظام تشغيلها HarmonyOS 2.0 البديل لنظام تشغيل أندرويد من شركة جوجل الأمريكية، والذي فقدته هواتف وأجهزة الشركة بعد قرار وضعها من قبل وزارة التجارة الأمريكية على القائمة السوداء للتعاون التجاري منذ أكثر من عامين.

 

وستبدأ هواوي الإطلاق التدريجي لنظام تشغيلها HarmonyOS 2.0 على الهواتف والأجهزة حيث يمكن للمستخدمين التسجيل على تطبيق My Huawei للحصول على ميزات النظام الجديد. 

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وتهدف هواوى إلى تثبيت نظام التشغيل  HarmonyOS على 200 مليون جهاز هواوي و 100 مليون جهاز ، حيث سيشمل الهواتف الذكية وأجهزة التابلت، وستحصل على الترقيات منها تحسين واجهة البرمجة تطبيقات - API، إلى جانب تحسين قدرات النظام لدعم المزيد من مشاهد التطوير المستقبلية، مما يسهل تطوير تطبيقات الهواتف الذكية المتوافقة معه. 


وسيحصل مستخدمو هواوي على واجهة المستخدم EMUI 11 للسوفت وير، كما سيتم تطوير متجر التطبيقات AppGallery ، والذي تجاوز مستخدموه  530 مليون شخص حول العالم. 
وتضم واجهة هواوي EMUI 11، التغييرات التالية:

 

1. تصميم جديد لمعرض الصور.

2. تصميم أفضل لتعدد المهام.

3. اشكال جديدة لشاشة توفير الطاقة Always on Display.

4. مميزات أكثر للتعاون بين الهاتف الذكي واللاب توب.

 

وستكون هذه الهواتف أول هواتف تحصل عليه : 


Huawei Mate 40
Huawei Mate 40 Pro
Huawei Mate X
Huawei P40
Huawei Mate 30 
Huawei Mate 30 Pro 4G
Huawei Nova 8 
 

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