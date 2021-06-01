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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شاومي تبيع 500 ألف وحدة من هواتف Redmi Note 10 5G في أول ساعة لها

شاومي تبيع 500 ألف
شاومي تبيع 500 ألف وحدة من هواتف Redmi Note 10 5G

استطاعت شركة شاومي الصينية تحقيق رقم قياسي جديد ضمن أرقامها في مبيعات الهواتف الذكية، حيث حققت مبيعات هائلة مع بدء أول عملية بيع لهواتف Redmi Note 10 5G وصلت ل 500 ألف وحدة في أول ساعة فقط من بيع الهواتف. 


وتخطت مبيعات هواتف Redmi Note 10 5G ،التي تم إطلاقها من أيام، أكثر من 8000 وحدة في الدقيقة الواحدة فقط في أول ساعة للبيع، حيث من المتوقع بشكل كبير أن تحقق مبيعات الهواتف رقما قياسيا جديد في عالم الهواتف الذكية، وذلك بحسب موقع GSMArena. 

 

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وتأتي هواتف Redmi Note 10 5G من شاومي بشاشة من نوع LCD، بقياس 6.5 بوصة، وبجودة عرض Full HD +، تبلغ دقتها 2400 × 1080 بكسل، كما تدعم معدل تحديث عال يبلغ 90 هرتزا في الثانية، تحتوي الشاشة على نوتش أعلى منتصفها مخصص للكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجا بكسل.

 

وتعمل هواتف Redmi Note 10 5G من شاومي ، بواسطة معالج من نوع Dimensity 700، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.

 

وتقدم هواتف Redmi Note 10 5G من شاومي كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة 48 ميجا بكسل، متصلة بمستشعر فائق السرعة بدقة 8 ميجا بيكسل، ومستشعر ثانوي بدقة 2 ميجا بكسل لتصوير العمق.

 

وتحتوي هواتف Redmi Note 10 5G من شاومي ببطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، ولكنها تضاعف سرعات الشحن إلى 67 وات، يتم شحنها عبر منفذ USB -C، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم MIUI 12.5 المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11.

 

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