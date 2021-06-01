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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تموين البحيرة: حملات مستمرة على الأسواق والثلاجات للتأكد من سلامة المواد الغذائية

صدى البلد

قال مجدي خضر وكيل وزارة التموين بمحافظة البحيرة، إنه يتم تنفيذ حملات مستمرة على الأسواق والثلاجات للتأكد من سلامة المواد الغذائية وخاصة الأسماك، مضيفا أن هناك مرورا بشكل دائم على كافة الثلاجات والمحالات. 

 

وأضاف خضر، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الثلاثاء، أن أحجام المضبوطات من المواد الغذائية لا تقل ويتم ضبط كميات كبيرة جدا، مستدركا أنه يتم عمل إعادة تدوير المواد الغذائية المنتهية الصلاحية. 

 

وتابع وكيل وزارة التموين بمحافظة البحيرة، أن ضمير المواطن يأتي أولا في هذا الأمر، ونمر على الأسواق ونكتشف أطنان ويتم التحفظ عليها ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الأمر، موضحا أنه يطمئن المواطنين بأننا متواجدون ونمر بشكل دائم على المواد الغذائية. 

 

وأكمل مجدي خضر وكيل وزارة التموين بمحافظة البحيرة، أنه هناك شخص يأخذ الدقيق الخاص بالمخابز ويتم تقديمه المواشي وبيعه في السوق السوداء، لافتا إلى أن تم ضبط ١٢ طنا من الدجاج منتهي الصلاحية خلال الفترة الأخيرة في المحافظة.

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