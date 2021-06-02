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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

آسفة أخذتها معي.. أم تخنق ابنتها بحبل وتقتل نفسها

صدى البلد

اختلافات في وجهات النظر بين أب وأم حول تعليم أبنتهما كانت نهايته رحيل الأم والابنة المراهقة  على يد الأم التي شنقت ابنتها البالغة من العمر 14 عامًا في حبل لـ تختنق قبل أن تقتل نفسها وتترك ملاحظة تقشعر لها الأبدان لـ الأب المكلوم .

عثر الأب على زوجته "ماريولينا نيجريللي" 40 عامًا ، وابنتها “أليساندرا موليكا” متوفين في منزلهما الريفي في صقلية بجنوب إيطاليا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

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قبل أن تنفذ الأم خطتها البشعة في إنهاء حياتها هي وأبنتها، قد تركت ملاحظة على طاولة المطبخ نصها: "أنا أخذت اليساندرا معي، أنا آسف لأنني أطلب المغفرة".


ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية ، عندما تحدث الأب "ماوريتسيو موليكا" إلى زوجته آخر مرة في اليوم السابق، كانت هناك خلافات حول تعليم ابنتهما، وقال:"بعد ظهر أمس ، بعد الساعة السابعة بقليل، لم ترد زوجتي على الهاتف. كنت قلق عليها"

وأضاف الأب :"بحثت عنهم في كل مكان في القرية ، ثم ذهبت إلى منزلنا الريفي. وهناك وجدت نفسي أمام المأساة" حيث وجد الأب جثث زوجته وابنته المراهقة هامدة، واستدعى السلطات على الفور.

بكى وهو يخبر المحققين أن الزواج كان متوترًا وأن الحجج في علاقتهما جعلت الأمر متوترًا للغاية، وأشار إلى أن أليساندرا واجهت مشاكل مع أطفالها الآخرين في المدرسة وأن والدتها أصبحت قلقة بشكل متزايد بشأن رفاهيتها ودخلت ماريولينا أحيانًا في جدال مع أولياء الأمور الآخرين في المدرسة.

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تحدث عمدة سانتو ستيفانو، عن القضية قائلاً إن هناك مسؤولية جماعية للبحث عن أولئك الذين يعانون من صحتهم العقلية أثناء الوباء.

 

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