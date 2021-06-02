عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ويكيبديا يخطئ في تاريخ ميلاد محمود ياسين

محمود ياسين
محمود ياسين

صحح الفنان عمرو محمود ياسين، تاريخ ميلاد والده -الفنان القدير الراحل محمود ياسين- الذي أخطأ فيه موقع توثيق المعلومات «ويكيبيديا»، إذ أعلن الأول أن تاريخ ميلاد والده، هو اليوم، 2 يونيو، وليس 19 فبراير، كما هو مدون في ويكيبيديا. 

وأحيا الفنان عمرو محمود ياسين، ذكرى ميلاد والده الراحل، الفنان محمود ياسين، بكلمات مؤثرة، من خلال حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

txt

كنت عنده النهارده|رانيا محمود ياسين ترثي والدها الفنان الراحل بكلمات مؤثرة..شاهد

txt

عاصمة الثقافة.. إطلاق اسم الفنان محمود ياسين على شارع في بورسعيد.. فيديو

ونشر عمرو محمود ياسين صورتين له برفقة والده، وأسرته، وعلق عليها: «بصيت على كل ذكريات 2-6 في الأعوام الماضية؛ لقيتها كلها مباركة بعيد ميلاد بابي، دلوقتي أعمل إيه؟ أكتب إيه؟، اليوم ده كنا بنتلم نحتفل بيه، دلوقتي أعمل إيه». 

وأضاف: «أكيد عيدك في الجنة أحلى بكتير، إنما احنا النهاردة يوم صعب أوي علينا من غيرك يا حبيبي، ربنا يرحمك ويغفر لك، ويسكنك فسيح جناته في الفردوس الأعلى».

محمود ياسين ويكيبديا انستجرام ميلاد ذكرى ميلاد الفنان محمود ياسين عمرو محمود ياسين ذكرى

موضوعات متعلقة

ادعولها .. إيمي سمير غانم تثير القلق حول حالة دلال عبد العزيز

بعنوان « نصاب » .. ماجد المهندس يستعد لطرح أجدد كليباته

علي الهلباوي يعود بحفل على ساقية الصاوي.. الجمعة 4 يونيو

على مسرح عرائس الساقية.. حفل أم كلثوم بعد غد الخميس

أصالة تحيي حفل الرياض بالسعودية.. 3 يونيو

بيت الطاعة تكسريه .. مفاجأة في عيد ميلاد هالة صدقي

في شهر مايو على أنغامي.. روبي الأولى بمصر ووائل كفوري في لبنان

بعد انذارها بالطاعة.. هالة صدقي تفجر مفاجأة مع بسمة وهبة في 90 دقيقة

ترشيحاتنا

ما حكم أكل سمك القراميط من الترع؟ دار الإفتاء تجيب

صالح جمعة: لا مانع لدي في الانتقال لـ الزمالك.. فيديو

وليد سليمان يكشف حقيقة اعتزاله حال تحقيق "العاشرة"

مصالحة وتهدئة وإعمار.. قيادي بفتح: اللواء عباس كامل تحرك في ثلاثة اتجاهات

سباح مصري : شعرت بالسعادة لتفوقي على مايكل فيلبس في إحدى البطولات

إسرائيل تعتقل قيادياً في حركة حماس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عبدالقادر مش راجع .. ورطة جديدة لـ موسيمانى برعاية مدرب سموحة

تحذير شديد.. التموين: حذف أصحاب هذه البطاقات من الدعم في تلك الحالة

بالتواريخ.. 16 يومًا إجازة للمصريين في شهر يوليو

بادر بالحجز.. بشرى سارة للمصريين.. شقة بـ 153 ألف جنيه وعليها تخفيض 10 آلاف دعما من وزارة الاسكان

الصحة تعلن سبب انخفاض نسبة الإصابات بكورونا ..فيديو

الصحة تكشف مفاجأة عن الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي ودلال عبدالعزيز.. فيديو

تسريب صوتى.. أحمد موسى يعرض فيديو لأبي أحمد يشعل غضب الإثيوبيين.. شاهد

هل روح الميت تبقى في البيت أربعين يوماً ؟.. 39 حقيقة لا يعرفها كثير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مكرونة بالسجق والطماطم .. وصفات متنوعة وفوائد متعددة

بالسعر والمواصفات.. تعرف على إمكانيات نيسان GTR في الإمارات ..صور

حلق ذقنه.. تحدٍ غريب بين لاعب تشيلسي ومراسل تليفزيوني|فيديو

التهام ساندوتش وعلبة بطاطس دفعة واحدة.. صاحبة أكبر فم في العالم تتحدى|فيديو

فيديو

فيديوجراف.. وباء قادم من الصين بسلالة جديدة

فيديوجراف.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز ووائل الابراشي

فيديوجراف.. أب يدهن ابنه بالعسل ويتركه للحشرات.. ما القصة؟

الهجوم على هدف مُعادٍ|رئيس الأركان يشهد ختام التدريب العسكري"حماة النيل"بالسودان.. فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم عمران يكتب: كورونا والوعى

هبة الزياد تكتب: لا تخذل نفسك

خالد جزر يكتب: اجعل تحيا مصر شعارًا تهتدي به

محمود البسيوني يكتب: لا تيأسوا.. ستشرق من جديد

رمضان البيه يكتب: أحوال أهل سلوك طريق الله تعالى

خالد الشناوي يكتب: نقطة ومن أول السطر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

محمد أرسلان

خدعة الإبراهيمية الجديدة بعيداً عن تحطيم الأصنام

إلهام أبو الفتح

دلتا جديدة في مصر

بهجت العبيدي

في تجربة الرئيس .. من محمد علي إلى عبد الناصر

شريف سمير

من أجل «أولاد مصر»!!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: برنياع والأرشيف النووى الإيرانى

نادية صبره

معركة مأرب الفيصلية

د.طارق منصور

وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ

اﻟﻤﺰﻳﺪ