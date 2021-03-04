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عاصمة الثقافة.. إطلاق اسم الفنان محمود ياسين على شارع في بورسعيد.. فيديو

الخميس 04/مارس/2021 - 10:52 ص
صدى البلد
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آيات احمد
قال محمد منير، المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة، إنه سيعلن اليوم أن بورسعيد عاصمة للثقافة المصرية، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، واللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لافتًا إلى أن تقليد عاصمة الثقافة المصرية استحدثته وزارة الثقافة لتقام فعالياته في المحافظة التي تستضيف المؤتمر العام لأدباء مصر.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أنه حمل اللقب خلال 2019 محافظة مطروح وحظيت به محافظة بورسعيد بعدها، وكان مقررًا إقامة فعالياتها العام الماضي 2020، وجرى إرجاؤها بسبب جائحة "كورونا" ليجرى تفعيلها هذا العام 2021.

وتابع ان الفعاليات تتضمن أكثر من 108 فاعلية، وستبدأ الاحتفالية بعروض لفرقة الفنون الشعبية، فى شوارع العاصمة وفقرة فنية لفرقة كورال بورسعيد، فى كل المجالات.

وأوضح ان الفعاليات تتضمن تكريم 7 شخصيات من أبناء المحافظة ورموزها، بعدها يقام الاحتفال الفني ويضم فقرات غنائية لنجمي الطرب بدار الأوبرا: ياسر سليمان، ورحاب مطاوع، ثم يقدم الفنان هاني شاكر مجموعة من أشهر أغانيه، كما سيتم تكريم الدكتورة فايزة أبو النجا، وسمير فرخ، والفنان خضير البورسعيدى، كما سيتم تكريم اسم الفنان الراحل محمود ياسين.

وأشار إلى أن يوم الجمعة ستكون الفاعليات كثيرة جدًا ستبدا من الساعة 1 ظهرًا وحتى منتصف الليل، وسيتم تدشين شارع باسم الفنان الراحل محمود ياسين وذلك احتفاءًا به.
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