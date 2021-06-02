إسرائيل تعتقل قيادياً في حركة حماس

اعتقلت قوات خاصة تابعة للجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، القيادي في حركة حماس جمال الطويل من مدينة البيرة في رام الله.

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي داهمت في وقت سابق منزل جمال الطويل في مدينة البيرة، وفتشته، وخربت محتوياته قبل أن تعتقل نجليه.

يشار إلى أن جمال الطويل، هو قيادي في حركة حماس وأسير سابق لدى إسرائيل، ومرشح على قائمة الحركة الفلسطينية للانتخابات التشريعية التي تم تأجيلها بقرار من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ويعتبر جمال الطويل من أبرز قيادات حماس في رام الله، حيث أمضى في سجون الاحتلال قرابة 17 عاما.

ولا تزال الأسيرة بشرى ابنة جمال الطويل معتقلة في سجون الاحتلال منذ عام 2019، وفقا لوسائل إعلام محلية.