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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق امتحانات اليوم الثاني للشهادة الإعدادية 2021 بالبحيرة

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية


انطلقت منذ قليل، امتحانات اليوم الثاني من  الفصل الدراسي الثاني للصف الثالث الإعدادي ( الشهادة الإعدادية ) بمحافظة البحيرة، وسط إجراءات احترازية و أمنية مشددة.

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انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2021 بالبحيرة

وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، علي رفع درجة الاستعداد وإنهاء كافة الاستعدادات باللجان مع تطبيق  كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والاستعدادات الخاصة بالإجراءات التأمينية للجان والكونترول ومقرات التصحيح وكل ما يتعلق بعملية سير الامتحانات.

ويأتي ذلك فى إطار استعدادات محافظة البحيرة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي " الشهادة الإعدادية" والتي تنطلق اعتبارا من اليوم 1 يونيو ٢٠٢١م.

أوضح محافظ البحيرة، أنه تم  الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد بين الطلاب، أثناء أداء الامتحان حرصا على صحتهم وسلامتهم، وتوفير كافة وسائل الأمان والهدوء والسلامة لهم والمناخ الملائم لأداء الامتحانات، والتأكيد على ارتداء الطلاب والعاملين والملاحظين باللجان للكمامات واتخاذ كافة التدابير التي من شأنها تذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب .

وأضاف أنه تم التأكيد على وجود وسائل التهوية اللازمة داخل اللجان والإلتزام بقرارات وزارة التربية والتعليم بدخول الطلاب للجان بطابور متباعد وتوزع الكمامات عليهم، وإجراء المسح الحراري والتعقيم وارتداء معدات الوقاية الشخصية قبل الدخول للجان، مشددا على تنفيذ الإجراءات الاحترازية بمنتهى الجدية حرصا على سلامة أبناؤنا الطلاب وجميع العاملين.

يذكر ان إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة يبلغ ١٠٣٨٠٣ طالب وطالبة يؤدن الامتحانات بعدد ٦٠٢ لجنة بالإدارات التعليمية الثمان عشر بدائرة المحافظة.

كما يبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية المهنية ٧١٨٣ طالب وطالبة والمتقدمين للامتحان بمدارس التربية الخاصة ١٦٠ طالب وطالبة.  

 

امتحانات الشهادة الاعدادية الشهادة الإعدادية التربية والتعليم بالبحيرة محافظة البحيرة اخبار

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