من برشلونة.. رانيا يوسف: أنا مع أجمد مدير نادي في العالم

رانيا يوسف من برشلونة

نشرت الفنانة رانيا يوسف صور جديدة في أحدث إطلالة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



و ظهرت رانيا يوسف من برشلونة و علقت قائلة “ انا مع اجمد مدير نادي في العالم مدير برشلونة ”



جدير بالذكر أن رانيا يوسف شاركت في مسلسل ملوك الجدعنة من بطولة عمرو سعد ومصطفى شعبان وعمرو عبد الجليل وياسمين رئيس ودلال عبد العزيز ويوسف شعبان وصبري فواز والفنانة اللبنانية سانتيا خليفة.



مسلسل "ملوك الجدعنة" هو من سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى و من إنتاج خالد الصباح صادق الصباح.