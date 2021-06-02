احذر| الإسراف في تناول المضادات الحيوية قد يسبب الوفاة

قال الدكتور حازم غنيم أستاذ مساعد قسم الأمراض المعدية والمناعة بكلية الطب في جامعة أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية، إن الفطر الأسود موجود في كل مكان مثل التربة والتراب والمخلفات الأراضي الزراعية كما أنه قد ينمو على الخبز، مشيرًا إلى أنه لا خطورة منه، لكن ما سبب الذعر في بعض الدول هو سوء استعمال بعض الأدوية التي أضعفت المناعة أدت إلى ظهور هذا الفطر رغم أنه كائن حي ضعيف جدا، لذلك فإنه لا يسبب المرض للأشخاص الطبيعيين.



وأضاف «غنيم» في لقاء عبر تطبيق زووم ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، أن أهم وسيلة من مسائل مكافحة الفطر الأسود هو فهم العوامل التي تؤدي إلى إحداث المرض، مثل ضعف المناعة، إذ يمكن للفطر الأسود أن ينمو على الأغشية المخاطية لمصابي ضعف المناعة.



وحذر أستاذ مساعد قسم الأمراض المعدية والمناعة بكلية الطب في جامعة أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية، من سوء استعمال المضادات الحيوية، مفسرًا ذلك بأنها تقتل الكائنات الدقيقة التي تعيش على الأغشية المخاطية في الأنف وهو ما يمكن الفطر الأسود من دخول الجسم.

وتابع أن عدم الحفاظ على مستويات السكر في الدم لدى مصابي مرض السكري يعد بمثابة وجبة شهية جدا لنمو الفطر الأسود بسبب الافراط في استعمال الكورتيزون، إذ أن مصابي هذا المرض هم الأكثر إصابة بحالات الفطر الأسود.