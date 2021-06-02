عميد تجارة عين شمس يتفقد سير عملية الامتحانات بالكلية

أجرى الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، جوله تفقدية للاطمئنان على حسن سير عملية الامتحانات بالكلية، وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، للفرق الأربع بكل الشعب بالكلية، علي أربع فترات يوميا، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة ، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



وأوضح الدكتور خالد قدري، أنه سيتقدم للامتحانات (72515 طالب وطالبة)، مقسمين كالآتي 51738 طالبا وطالبة فى الشعبة العربى، و6651 طالبا وطالبة فى شعبة اللغة الإنجليزية، و306 طالب وطالبة فى شعبة اللغة الفرنسية، وما يقرب من 1281 طالبا وطالبة ببرنامج الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية ، و1702 طالب وطالبة ببرنامج الساعات المعتمدة باللغة العربية ،كما تقدم للامتحانات ببرنامج الشراكة مع جامعة كيين الأمريكية 95 طالب وطالبة، ومايقرب من 10742 طالب وطالبة بالتعليم المفتوح والتعلم المدمج.



كما توجه الدكتور خالد قدرى عميد الكلية ، بالشكر للإدارة العليا لجامعة عين شمس ممثلة فى د. محمود المتيني، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على كل الدعم المقدم للكلية.

وأشار إلى أنه تم تجهيز قاعات الامتحانات وتحديد الإدارة الخاصة بكل لجنة، والاستعداد التام في حالة حدوث أية طوارئ أثناء أداء الطلاب لامتحاناتهم، والتأكد من وجود أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة داخل اللجان للإجابة عن تساؤلات الطلاب، كما تضمنت الاستعدادات التاكد من جاهزية العيادات الخاصة باللجان وجودها طوال فترات الامتحانات لمواجهة اي طوارئ طبية و اتخاذ اللازم لضمان سلامة الطلاب.



وشدد قدري ، علي الملاحظين بضرورة التعامل بكل حزم مع حالات الغش، و عدم التعاون أو التهاون مع أي طالب يشرع في الغش، مشددا على منع اصطحاب التليفون المحمول للطلاب داخل قاعات الامتحانات.



جدير بالذكر أن كلية التجارة جامعة عين شمس، قد أصدرت عدد من التنبيهات والتعليمات التي من شأنها تنظيم عملية الامتحانات بما يتفق مع الاجراءات الاحترازية المتبعة وهي:



- الإلتزام بتسليم الكارنية الخاص به.



- عدم خلع الكمامة تماماً.



- الإلتزام بضبط النفس وحسن التصرف واحتواء المواقف.

كما قامت الكلية بالتاكد من الاتي:



- تعقيم لجنة الإمتحان (أو القسم) المكلف به قبل الامتحان بربع ساعة على الأكثر.



- توفير جميع أدوات التعقيم والتطهير داخل اللجان الامتحانية.



- التأكد علي المسافات الأمنة بين الطلاب أثناء الإمتحان.



- إلزام جميع الطلاب والمراقبين ومشرفي الامتحانات بارتداء الكمامات الطبية للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من أى مكروه.



- في حالة الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا يتم اتخاذ اقصي الاجراءات الاحترازية بواسطة اطباء الكلية والإدارة العامة للمراقبة الطبية.



- في حالات الطوارئ مثل وجود حالات غير مستقرة من المرضى بين طلاب الكلية يتم التواصل فوراً بمكتب أ.د وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



- التشديد على ارتداء الكمامات طوال فترة التواجد داخل مبانى الكلية والتباعد الإجتماعى.



- عدم وجود أى طالب داخل مبانى الكلية بعد خروجه من لجنة الإمتحان وعدم السماح له بالتواجد بحرم الكلية.



- التنبيه على الطلاب من خلال السادة مراقبى اللجنة (الهيئة المعاونة) بإحضار جميع أدواته الشخصية والكتابية اللازمة للإمتحان ويمنع الإستعانة بأى أدوات كتابية أو شخصية من طالب آخر أثناء فترة الإمتحان.



- التأكد من أن جميع اللجان جيدة التهوية ومنافذها مفتوحة.

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