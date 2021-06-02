هيئة قضايا الدولة : الرئيس السيسي منحاز للشعب ويسعى لتحقيق العدالة الناجزة

قال المستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة إن الرئيس السيسي دائما منحاز للشعب المصري ويسعي لتحقيق العدالة الناجزة للشعب المصري.

ووجه الشكر للرئيس السيسي باعتبار 1 أكتوبر من كل عام عيدا للقضاة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يعمل على إعلاء شأن القضاة وقدم رئيس هيئة قضايا الدولة الشكر لكل أعضاء المنظومة القضائية، مؤكدا أن الرئيس السيسي يربط الشعب المصري بالقضاة من خلال اختيار 1 أكتوبرعيدا لهم.

وتابع: أن اختيار من يعينون بالهيئات القضائية يتم بضوابط دقيقة محددة مؤكدا أن هيئة قضايا الدولة وظيفتها الدفاع عن سلامة القرارات.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي وجه بإمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية وتحقيق العدالة من خلال إمداد هيئة قضايا الدولة باسباب عدم قبول طالب التعيين وإمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوي المنظورة، وخلال العامين الماضيين مصر لم تخسر قضية واحدة فى المنازعات الخارجية.

وأكد رئيس هيئة قضايا الدولة أن الهيئة حققت فى 5 قضايا منازعات خارجية كبيرة تؤكد أن مصر لا تضع عراقيل أمام المستثمرين مما يؤكد أن مصر دولة تشجع على الإستثمار.