البرلمان العربي: السيسي مكسب للأمة العربية ولمصر

الرئيس السيسي

قال عادل العسولى رئيس البرلمان العربي، إنه تم منح الرئيس عبد الفتاح السيسي "وسام القائد"، وأن وسام القائد يُعد "أرفع وسام يقدمه البرلمان العربي للسادة ملوك ورؤساء الدول".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن مصر تشهد مشروعات قومية عملاقة فى عهد السيسي.

ولفت إلى أن السيسي مكسب لـ المصريين ولـ الأمة العربية، وأن مصر دولة كبيرة ولديها أعرق حضارة فى التاريخ وأشار إلى أنهم أرادو توصيل حب القادة العرب لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولذلك تم منح الرئيس السيسي الوسام.

وعلق على دور البرلمان العربي فى قضية سد النهضة، وقال إن الجانب الإثيوبي غير مقدر لـ الموقف، وأن قضية سد النهضة متعلقة بالأمن القومى العربي، ولذلك الأمن المائى مهم.

وكشف أن البرلمان يدعم الموقف المصري السوداني فى أزمة سد النهضة.