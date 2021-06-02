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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عارفة يعني إيه ألم.. بسمة وهبة: إيمان الحصري تمر بظروف صحية صعبة

ايمان الحصري
ايمان الحصري

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن الإعلامية إيمان الحصري تمر بظروف صحية صعبة ، مضيفة :" ألف مليون سلامة وربنا يتم شفاكي على خير ونشوفك تاني منورة الشاشة ".

 

وأضافت بسمة وهبة في برنامجها “ 90 دقيقة  ”المذاع على قناة  “المحور ” ، :" انا مررت بما تمر به إيمان الحصري حاليا وممكن اكون مريت بلحظات ضعف وانكسار بسبب المرض ومشاكله، وحاسة بالحالة التي تتواجد فيها إيمان الحصري حاليا ".

 

وتابعت بسمة وهبة:" انا عارفة يعني إيه ألم، ويعني إيه أخرج من عملية وأتحضر لـ عملية أخرى وهذا الشعور صعب للغاية، وانتظار  دخول غرفة العمليات شعور صعب للغاية ".

 

وأكملت بسمة وهبة:" لم تجمعني مواقف مع ايمان الحصري لكنني أحبها من كل قلبي وهي زميلة خلوقة طيبة شاطرة تركز في شغلها فقط “، مضيفة:” ربنا يكرمها ويشفيها وترجع لبيتها واسرتها".

 


 

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