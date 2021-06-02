مركز تعليم الكبار ينظم دورة إعداد المدرب TOT بجامعة الفيوم

نظم مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس دورة إعداد المدربين TOT في مجال تعليم الكبار لعدد (30) معيدًا ومدرسًا مساعدًا بجامعة الفيوم، بدعوة من أ.د محمد سعيد أبو الغار نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود.أحمد عبد الحميد سليم مدير مركز الخدمة العامة جامعة الفيوم.

جاء ذلك انطلاقًا من الدور المجتمعي الرائد لجامعة عين شمس في القضاء على مشكلة الأمية، وبرعاية أ.د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، وبتوجهات أ.د هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وحاضر في الدورة د.إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس، وأ.سمر سعودي مدرب معتمد من مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس.

و قام أ.د أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم بتكريم المدربين بالدورة وإهدائهم درع جامعة الفيوم؛ تقديرًا لما بذلوه من جهود تدريبية اتسمت بروعة التفاعل بين المتدربين والمدربين، فضلا عن توظيف عدد من الأساليب والإستراتيجيات غير التقليدية في مجال تعليم القراءة والكتابة والحساب للأميين.

وفى ختام الدورة اعرب الدكتور اسلام السعيد عن تقديره لقيادات جامعة عين شمس العريقة لما تقوم به من جهود لنشر ثقافة العمل الجماعي والشراكة الحقيقية لمواجهة مشكلة الأمية، والشكر موصول لقيادات جامعة الفيوم على روعة التعاون وحفاوة الاستقبال.