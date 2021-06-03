عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أقوى منافس لـ واتساب.. هل يدعم تيليجرام إجراء مكالمات الفيديو؟

تيليجرام
تيليجرام

يعد تيليجرام Telegram، هو تطبيق مراسلة فورية مشفر قائم على خدمة التخزين السحابي، يمكن استخدامه للبقاء على اتصال مع العائلة والأصدقاء، منذ إن تم إنشاؤه في عام 2013، بواسطة نيكولاي وبافيل دروف، وهو متاح لمستخدمي أندرويد و ios و بعض الأجهزة أنظمة التشغيل الخاصة بأجهزة الكمبيوتر.

وبحسب ما ذكره موقع "gadgets now"، يمتلك تيليجرام العديد من الميزات على غرار تطبيقات المراسلة الأخرى، من بينها ميزة مكالمات الفيديو التي يمكن للمستخدم الوصول إليها بسهولة من خلال النقر على جهة التي يرغب في إجراء دردشة مرئية معها.

 

 

بسبب حمايته لخصوصية مستخدميه.. هل أصبح تيليجرام البديل الجديد لـ الدارك ويب؟

مؤسس تيليجرام يهاجم شركة آبل لهذا السبب

 

وكما يوفر تطبيق التراسل المشفر، خيار لتشغيل أو إيقاف تشغيل كاميرا الفيديو الخاص بك قبل بدء المكالمة أو أثناء تشغيلها، بالإضافة إلى ذلك يتم تشفير مكالمات الفيديو التي يتم إجراؤها باستخدام تطبيق تيليجرام من طرف طرف.

ويدعم تيليجرام وضع الصورة في صورة الذي يتيح للمستخدم التحقق من الرسائل الأخرى والرد عليها أثناء إجراء مكالمات الفيديو دون مقاطعة المكالمة الجارية، بالإضافة إلى تصفح الإشعارات الواردة على التطبيقات الأخرى على الهاتف الذكي، وفيما يلى نستعرض إليك أبرز المعلومات حول ميزة مكالمات الفيديو بـ تيليجرام:

- هل يمكنك إجراء مكالمات الفيديو المجانية على تيليجرام؟

يوفر تطبيق الدردشة المشفر تيليجرام دعما لإجراء مكالمات الفيديو، والتي يتم إجراؤها مجانا دون مقابل، ولكن يشترط أن يكون لديك اتصال مستقر بشبكة الإنترنت.

 

- هل يمكنك إجراء مكالمات فيديو جماعية على تيليجرام؟


يحتوي تيليجرام على خيار لإجراء المكالمات المرئية داخل المجموعات أو القنوات، والتي تتيح لك إنشاء مكالمة فيديو جماعية للاتصال بعدد كبير من الأشخاص في وقت واحد، كما يحتوي التطبيق على ميزة الدردشة السرية، المشفرة من طرف إلى طرف مما يعني أنه لا رؤيتها إلا من قبل المرسل والمستقبل.

- هل يمكنك إجراء مكالمة مرئية على تيليجرام ويب؟

لا يزال إصدار الويب من تيليجرام لم يحصل على دعما لإجراء المكالمات المرئية أو الصوتية على غرار إصدار الهاتف الذكي.

تيليجرام Telegram دردشة مرئية مكالمات الفيديو تطبيق الدردشة المشفر

موضوعات متعلقة

تحذير من برنامج ضار يصيب هاتفك عبر تيليجرام.. و3 طرق للحماية منه

مؤسس تيليجرام لمستخدميه: انتظروا مفاجأة قريبا

تحديث كبير يصل تطبيق تيليجرام .. تعرف على الميزات الجديدة

احترس.. تيليجرام يساعد الهاكرز على اختراق هاتفك

ترشيحاتنا

إيران: مفاوضات فيينا ليست بعيدة عن نقطة الوصول إلى اتفاق

لو علم الله منك صدق هذا الأمر أيقظك لصلاة الفجر

أقوى منافس لـ واتساب.. هل يدعم تيليجرام إجراء مكالمات الفيديو؟

القطاع الصحي منهار..الأونروا: العدوان الإسرائيلي استخدم قنابل لم تكن متعارف عليها سابقا

حسين لبيب على رأس مستقبلي بعثة الزمالك أبطال إفريقيا للسلة بمطار القاهرة

الاتحاد الأوروبي: مستعدون للمساعدة في خفض التوتر بين أرمينيا وأذربيجان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

راح ضحيتها 17 قتيلا ومصابا.. أول فيديو لموقع ارتكاب مجزرة أبوحزام بنجع حمادي

شكرا يا ريس.. أول تعليق من مايا مرسى على عمل المرأة بـ مجلس الدولة

فنان سعودي يعود إلى الحياة بعد توقف قلبه عن النبض

محظورات وعقوبات الامتحانات بالجامعات.. اصطحاب الهواتف المحمولة..الاعتداءات اللفظية والبدنية على المراقبين .. والكتابة على أوراق الإجابة

لمدة 5 سنوات.. تنظيم الكهرباء يزف بشرى بشأن ثبات الأسعار ..فيديو

شوفت صور بتقول كدا..أحمد موسى يعلن مفاجأة عن الملء الثاني لـ سد النهضة|شاهد

عريس في ورطة.. العروس توفيت يوم الزفاف.. وشقيقتها تستكمل مراسم الحفل

ننشر أسماء الناجين من السفينة الغارقة والقبطان المتوفى والمهندس المفقود في البحر الأحمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول عالم مصري يزرع البطيخ بدون بذر يكشف لـ"صدى البلد" بداية إنتاجه وتكلفته.. صور

4غرف بـ 20 ألف جنيه| القباج ومحافظ دمياط تفتتحان معرض "ديارنا" لتجهيز العرائس.. صور

بإطلالة صيفية .. أسما شريف منير تستعرض جمالها على انستجرام

بالمايوه.. منة فضالي داخل حمام السباحة ..صور

فيديو

فيديوجراف.. خطة الصحة للتعامل مع فيروس كورونا أثناء الامتحانات

فيديوجراف.. تفاصيل غرق أكبر سفينة بحرية إيرانية بعد احتراقها

فيديوجراف| قريبا في مصر.. الصحة العالمية توافق على لقاح سينوفاك

فيديوجراف.. مش بالسن .. نجمات شكلهن أصغر من أعمارهن

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: أسباب الاكتئاب وعلاجه من وجهة نظر نفسية 

أحمد شيخو يكتب: دلالات فيديوهات سادات بيكر

عمر عاقيل يكتب: منتخب وطني مع وقف التنفيذ

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (9)

عبد المعطى أحمد يكتب: يونيو شهر الأحداث المهمة

إبراهيم عمران يكتب: كورونا والوعى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

الظلم التحكيمى للزمالك.. عرض مستمر

مروة لطفي

التلوث منظومة متكاملة!

د. ماريان جرجس

الوطن الحقيقي وليس «البديل»

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

محمد أرسلان

خدعة الإبراهيمية الجديدة بعيداً عن تحطيم الأصنام

إلهام أبو الفتح

دلتا جديدة في مصر

بهجت العبيدي

في تجربة الرئيس .. من محمد علي إلى عبد الناصر

شريف سمير

من أجل «أولاد مصر»!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ