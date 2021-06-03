جديدة وغير تقليدية .. طريقة عمل فتة فول بأسهل الخطوات

فتة فول من الأطباق الجديدة و الغير تقليدية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، فقدمت الشيف مروة مهنى مقدمة برنامج طعم ولون على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل فتة فول

مقادير فتة فول

فول مدمس حبة كاملة

زيت

كمون

ليمون

ملح

طماطم

بصل اخضر

بقدونس

طحينة

زبادي

خل

ثوم

زيت زيتون

خبز بلدي محمص

ثوم بودرة



طريقة تحضير فتة فول



-تخلط الطماطم مع البصل الاخضر والبقدونس، وتترك جانبا

- يخلط الخبز المحمص مع السماق والثوم البودرة ويترك جانبا

- يرص الخبز ثم يضاف الفول والصوص

للصوص:

- تخلط الطحينة مع الزبادي، الخل، الثوم وزيت الزيتون

الفول:

- يسخن الفول مع الليمون، الزيت، الليمون والملح