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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد.. صورة وثيقة حكومة لابيد والقائمة العربية الموحدة التي أطاحت بنتنياهو

صدى البلد

نشرت وسائل إعلام عبرية صورة من الوثيقة التي وقعها رئيس القائمة العربية الموحدة، منصور عباس، وقع للانضمام لائتلاف يائير لابيد "كتلة التغيير" لإبلاغ الرئيس الإسرائيلي بنجاح لابيد في  تشكيل الحكومة للإطاحة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وبعث لابيد وثيقة الحكومة التي تم التوقيع عليها الآن من قبل جميع الأحزاب الثمانية المشاركة: يش عتيد، أزرق أبيض، إسرائيل بيتينا، يمينا، نيو هوب، حزب العمل، ميرتس - وهذه هي المرة الأولى التي يتواجد فيها حزب عربي رسميًا. شارك في تشكيل حكومة محتملة - راعم (القائمة العربية الموحدة).

وأبلغ زعيم المعارضة ورئيس حزب "يش عتيد"، يائير لابيد، رئيس الكنيست أنه نجح في تشكيل الحكومة.

وبحسب "تايمز أوف إسرائيل"، دعا لابيد رئيس مجلس النواب ياريف ليفين إلى الدعوة بسرعة لعقد جلسة خاصة للجلسة العامة للتصويت على الحكومة الجديدة.

أبلغ زعيم المعارضة ورئيس حزب "يش عتيد"، يائير لابيد، رئيس الاحتلال الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، الأربعاء، بنجاحه في جمع الائتلاف لتشكيل حكومة التغيير للإطاحة بحكومة بنيامين نتنياهو.

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وفقًا للقناة 12، سيحاول لابيد الحصول على موافقة الحكومة بحلول الأسبوع المقبل، بينما من المتوقع أن يحاول رئيس الكنيست الحالي لليكود ياريف ليفين تأجيل الأمر إلى الأسبوع التالي.

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