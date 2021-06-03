أمريكا تعرض مكافأة 7 ملايين دولار مقابل معلومات إرهابي خطير بالقاعدة

عرضت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الأربعاء، مكافأة مالية قدرها 7 ملايين دولار مقابل أي معلومة تؤدي إلى تحديد مكان وجود زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، الشهير باسم أبو عبيدة يوسف العنابي.

وقالت الوزارة في بيان لها نشرته عبر موقعها الرسمي الإلكتروني: "المطلوب الجزائري، المعروف أيضا باسم يزيد مبارك، أصبح في نوفمبر 2020 زعيما للتنظيم خلفا لمواطنه عبدالمالك دروكدال، الذي قُتل في يونيو 2020 في شمال مالي بأيدي القوات الفرنسية".

وأضافت: "نشجع أي شخص لديه معلومات عن أبو عبيدة يوسف العنابي على إرسال رسالة نصية إلى المكافآت من أجل العدالة عبر سيجنال أو تلجرام أو واتساب.. علما أن كافة الاتصالات والمعلومات ستبقى في سرية تامة".

ولفتت الوزارة في بيانها إلى أن العنابي كان "زعيما لمجلس الأعيان في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وخدم في مجلس الشورى في التنظيم، كما شغل منصب المسؤول الإعلامي الأول للقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي".

وأوضح البيان أن العنابي مدرج من سبتمبر 2015، على القائمة الأمريكية لـ"لإرهابيين العالميين" ومنذ فبراير 2016 على قائمة عقوبات الأمم المتحدة.