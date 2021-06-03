صواريخ القبة الحديدية والمعدات العسكرية.. وزير جيش إسرائيل في واشنطن لهذا السبب

توجه وزير الجيش الإسرائيلي بيني جانتس، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في زيارة وصفت بالقصيرة لمناقشة عدد من الأمور والتي اعتبرها طارئة.



وذكرت قناة كان العبرية، أن جانتس سيناقش مع المسؤولين الأمريكيين جملة من الأمور وعلى رأسها التسريع في زيادة الدعم في إعادة تسليح وتذخير أمريكا لإسرائيل بالمعدات العسكرية وصواريخ القبة الحديدية، بعد الحرب الأخيرة على قطاع غزة.





ونقلت القناة العبرية عن جانتس قوله، "سأغادر الآن إلى الولايات المتحدة في رحلة قصيرة ومهمة للغاية، أنا مقتنع بأنه يمكنني الاهتمام بأمن إسرائيل ".

أعلنت الولايات المتحدة أنها تدعم إسرائيل في تجديد مخزونها من صواريخ "القبة الحديدية"، وذلك قبيل وصول بيني جانتس إلى واشنطن لبحث المسألة.

وقال النائب الأول المساعد لوزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط جوي هود، إن بلاده "تدعم تجديد مخزون الصواريخ الاعتراضية للقبة الحديدية بهدف الدفاع عن إسرائيل".

وكان 47 نائبا في مجلس النواب الأمريكي، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، دعوا وزارة الدفاع الأمريكية لدعم تجديد نظام القبة الحديدية في أعقاب التصعيد الذي استمر 11 يوما بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وكتب النواب بقيادة النائب الديمقراطي جوش جوتهايمر، في رسالة موجهة إلى وزير الدفاع لويد أوستن، أن الولايات المتحدة يجب أن "تواصل التعامل بشكل عاجل مع إسرائيل بشأن التزام الإدارة الصارم بسلامة إسرائيل وأمنها، بما في ذلك تجديد مخزون القبة الحديدية ومسائل مهمة أخرى".

وكانت الولايات المتحدة، تعهدت بموجب مذكرة التفاهم الحالية مع إسرائيل بشأن المساعدة العسكرية، بتقديم 3.8 مليار دولار سنويا كمساعدة عسكرية من السنة المالية 2019 إلى 2028، بما في ذلك 500 مليون دولار سنويا للدفاع الصاروخي".