الرئيس الجزائري يكشف موقفه من الترشح لفترة ثانية

كتب: شيماء مصطفى

أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أنه لا يفكر في الترشح لفترة رئاسية ثانية، مشددا على أن مهمته تتمثل في تمكين البلاد من الوقوف مجددا وإعادة بناء المؤسسات وجعل الجمهورية ملكا للجميع.

جاء ذلك خلال حوار مطوّل أجرته مجلة “لوبوان” الفرنسية مع الرئيس عبد المجيد تبون، مثنيًا على المؤسسة العسكرية وعلى رئيس أركان الجيش، الفريق السعيد شنڤريحة.

وأضاف أنه خلال فترة مرضه، كان هناك من يعتقد بأن الجزائر ستغرق، لكن بفضل الجيش ووفائه، وعلى رأسه رئيس الأركان، تم تجاوز تلك المرحلة”.

ولفت إلى أنه خلال فترة تعافيه بألمانيا، كان على تواصل مستمر بالهاتف كل صباح مع الفريق شنڤريحة.

وشدّد الرئيس الجزائري على أن مؤسسة الجيش لا تمارس السياسة، مستشهدا بأنه خلال بداية مسيرات الحراك، “هناك من يقدّمون أنفسهم كديمقراطيين من كانوا يطالبون الجيش بالتدخل، لكنه رفض وفضل حماية سلمية الحراك”.