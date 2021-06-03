نتنياهو يهاجم بينيت بعد تشكيل الائتلاف الحكومي الجديد

هاجم رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، زعيم حزب "يمينا" اليميني، نفتالي بينيت، بعد تشكيل الائتلاف الحكومي الجديد في إسرائيل.

وقال نتنياهو، في أول تصريح له بعد إعلان يائير لابيد عن تمكنه من تشكيل ائتلاف حكومي: "لقد باع بينيت النقب الى القائمة العربية الموحدة، جميع نواب الكنيست الذين تم انتخابهم بأصوات اليمين يجب أن يعارضوا حكومة اليسار الخطيرة هذه".

أيضا قام رئيس الحكومة الإسرائيلية بإرفاق قائمة معطيات تستعرض مقارنه بين عروضه وعروض بينت الى منصور عباس، وقال نتنياهو إنه عرض على منصور عباس الغاء قانون كيمينس بعد طلب عباس، والاعتراف بثلاثة قرى غير معترف بها بالنقب فقط وميزانية للمجتمع العربي تصل 15 مليار شاقل.

وأفادت مصادر إسرائيلية، أن نتنياهو قام باستدعاء رؤساء أحزاب "تكتل اليمين" وقيادات الليكود وقيادة مجالس المستوطنات الى اجتماع عاجل للتصدي لحكومة الوحدة الجديدة، وصياغة سبل وطرق عمل لممارسة ضغوطات على أعضاء أحزاب "يمينا" و"تكفا حداشا" حتى لا ينضموا اليها.