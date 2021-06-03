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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

150 ألف جنيه.. سعر و مواصفات أشهر 4 سيارات مستعملة في مصر| صور

سعر و مواصفات أشهر
سعر و مواصفات أشهر 4 سيارات مستعملة في مصر

لازالت سوق السيارات المستعملة مقصد الكثيرين من راغبي شراء سيارة جديدة، لما يوفره من مواصفات أكثر بسعر أقل حسب ميزانية كل فرد، و ينصح بالاستعانة بالخبراء للحصول على سيارة مستعملة غير معيبة.

وفى سياق ذلك يقدم موقع " صدى البلد " الإخباري، مواصفات و أسعار 4 سيارات شهيرة بسوق المستعمل المصري.

1 ـ  شيفروليه أوبترا موديل 2013

تتميز سيارة شيفروليه أوبترا بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر، بقوة 107 حصان، السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات، تصل سرعتها إلى 100 كم في 13.2 ثانية، بسرعة قصوى 170 كيلو متر في الساعة.

يبلغ سعر سيارة شيفروليه أوبترا المستعملة موديل 2013 حوالى 130 ألف جنيه، حسب حالتها.


2 ـ ميتسوبيشي لانسر موديل 2007

تأتى سيارة ميتسوبيشي لانسر 2007 بخيارين من المحركات، الأول بسعة 1300 سي سي، بقوة 88 حصان، استهلاك وقود 6.6 لتر لكل 100 كم، وتتسارع السيارة من 0 الى 100 فى خلال 12 ثانية.

و المحرك الثاني بسعة 1600 سي سي 4 سلندر من 16 صباب مع نظام الحقن الالكتروني للوقود بقوة 105 حصان، مع ناقل حركة مانوال من 5 سرعات أو أوتوماتيك CVT، مع نظام الفرامل الالكتروني و منع الانزلاق.

يصل سعر سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2007 من 110 ألف إلى 140 ألف جنيه طبقاً للحالة العامة للسيارة.


3 ـ تويوتا ياريس موديل 2009

زودت تويوتا ياريس 2009 بمحرك سعة 1300، بقوة 84 حصان، بناقل حركة الأول أوتوماتيكي أو مانوال من 5 سرعات، مع مصابيح انسيابية، و غطاء محرك صغير نسبيًا.


جاء سعر السيارة تويوتا ياريس من 90 ألف حتى 140 ألف جنيه وفقاً لحالتها و جاهزيتها.


4 ـ كيا ريو موديل 2013

تمتلك كيا ريو محركاً بسعة 1400 سي سي، بقوة 107 حصان، وجنوط مقاس 17 بوصة، مع فوانيس ضبابية أمامية، وتأتى بناقل حركة أوتوماتيكي.


وتستهلك 5.1 لتر لكل 100 كيلو متر، مع خزان وقود سعة 35 لتر، مع عوامل أمان من وسائد هوائية للسائق، والراكب الأمامي، بجانب نظام فرامل Abs ، ومثبت سرعة.

تتواجد كيا ريو المستعملة موديل 2013 من 135 ألف إلى 150 ألف جنيه، حسب جاهزيتها.

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