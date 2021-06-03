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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد طرده من السلطة

نتنياهو يحرض أعضاء الكنيست من اليمين على معارضة حكومة اليسار لإفشال لابيد

نتنياهو
نتنياهو

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جميع أعضاء الكنيست اليمينيين إلى معارضة الحكومة الجديدة التي قدمها زعيم المعارضة في الكنيست يائير لابيد إلى الرئيس رؤوفين ريفلين في وقت متأخر من يوم الأربعاء.

وفي أول تغريدة له منذ الإعلان عن خلع نتنياهو كرئيس للحكومة الاسرائيلية، انتقد "الحكومة اليسارية الخطيرة"، متهماً نفتالي بينيت، الخليفة المحتمل لنتنياهو، بـ "بيع" منطقة صحراء النقب إلى القائمة العربية الموحدة. ، حزب سياسي عربي يعرف باسم "راعم" في إسرائيل.

هذا هو أول إعلان يصدره رئيس الوزراء الإسرائيلي منذ فترة طويلة، منذ أعلنت المعارضة تشكيل حكومة ائتلافية إسرائيلية جديدة. في الشهر الماضي ، فشل نتنياهو في تشكيل حكومة جديدة بعد التصويت الرابع في غضون عامين فقط.

بعد الإطاحة به.. نتنياهو وقادة اليمين يتفقون على مظاهرات ضد حكومة إسرائيل الجديدة

نتنياهو يهاجم بينيت بعد تشكيل الائتلاف الحكومي الجديد

لأول مرة على الإطلاق ، انضمت القائمة العربية الموحدة إلى ائتلاف. وفقًا للحزب ، وعد بينيت ولبيد بمنح صفة رسمية لمستوطنات البدو في صحراء النقب.

حكومة إسرائيل الجديدة
في وقت متأخر من يوم الأربعاء ، أخطر يائير لبيد ، زعيم حزب يش عتيد ، أكبر أحزاب المعارضة في إسرائيل ، الرئيس رؤوفين ريفلين بنجاحه في تشكيل ائتلاف حكومي.

وفقًا للقانون الأساسي للحكومة ، سيشغل رئيس تحالف يمينا الوطني المحافظ ، نفتالي بينيت ، منصب رئيس وزراء إسرائيل لمدة عامين قبل أن يحل محله لبيد وفقًا لأساس التناوب المنصوص عليه في القانون.

تم اختيار لابيد لتشكيل حكومة جديدة من قبل الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين في مايو ، بعد أن عجز نتنياهو عن تشكيل حكومة في الوقت المناسب بعد تصويت 23 مارس.

على مدار العامين الماضيين ، أجرت إسرائيل أربع انتخابات برلمانية ، لكن الأحزاب الفائزة أثبتت عدم قدرتها على تشكيل ائتلاف مستقر.

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