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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

زحمة الأيام لنجوم التسعينيات.. لمسة وفاء وتوثيق لتاريخ صناع الموسيقى

صدى البلد

طرح نجوم جيل التسعينيات الرباعي حميد الشاعري وهشام عباس ومصطفى قمر وإيهاب توفيق، أغنية جديدة تحمل اسم "زحمة الأيام" من إنتاج شركة "كامب"، وقام الرباعي بتصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب، تمهيدا لطرحها يوم الخميس المقبل عبر القناة الرسمية للشركة على "يوتيوب" بالتزامن مع عرضها على شاشة قناة "مزيكا" وعدد من الإذاعات.

تعد الأغنية آخر أعمال الراحلين الشاعر سامح العجمي والملحن أشرف سالم، ولهم الكثير من الأعمال المميزة والناجحة التي تركت بصمة لدى الجمهور، وقام بتوزيع الأغنية الموزع الشاب نديم الشاعري.

قرر المطربون إهداء الأغنية لروح سامح العجمي وأشرف سالم، خاصة أن جميعهم تعاونوا مع الراحلين في الكثير من الأعمال المميزة التي حققت نجاح كبير في أوقات سابقة.

وضعت الشركة المنتجة إهداء بإسم الراحلين على الأغنية التي تجمع كبار النجوم في عالم الغناء، وتخلص مشوار جيل رائد في صناعة الموسيقى باعتبارها "لمسة وفاء" لهذا الجيل، وتوثيق تاريخ طويل في عمل فني متكامل الأركان.

كلمات أغنية "زحمة الأيام"

تقول كلمات "زحمة الأيام" : "في زحمة الأيام .. تتفتفت الأحلام وأرضى بقليل وبعيش .. أنده بصوت مبحوح .. على حلم كان مسموح .. بيعدي مايشوفنيش .. عمر اتسرق مننا فين اللي كانوا هنا راحو خلاص ومفيش .. وبنتظاهر بالرضا ونقول نصيبنا كده مع دنيا مبتديش .. وفي توهة المشوار ياما حلمنا صغار ببطولة في الحواديت .. صدقت في الأيام و مشيت ورا أوهام وزي ما روحت أهو جيت .. وأما السنين بتفوت .. والغنوة تبقى سكوت .. وكل شيء محسوب .. وأما السنين بتفوت .. إحساسنا ليه بيموت بأيدين قدر مكتوب .. عدي زمانا وسبق .. طلع البطل من ورق والحلم بات مهزوم .. عدي زمانا و سبق وقع الفرس في السبق لكن أكيد هيقوم .. فجأة ومن غير سبب نصبح عرايس خشب على مسرح الأيام .. أيام وليها العجب بنعيشها مر وتعب .. آه منها دي الأيام".

 

جيل التسعينيات هشام عباس حميد الشاعرى مصطفى قمر ايهاب توفيق

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