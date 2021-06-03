الأهلي يتعادل وديا مع مصر للتأمين 2-2

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 2-2 مع فريق مصر للتأمين، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار التحضير لمباراة الترجي التونسي المقرر لها يوم 19 يونيو الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.



شارك في المباراة العديد من العناصر الشابة، كما اطمأن موسيماني المدير الفني على العديد من اللاعبين العائدين من الإصابة في تجربة قوية ومفيدة، لتجهيز أوراقه الفنية قبل مواجهتي الترجي التونسي في نصف نهائي دوري الأبطال.

الشوط الأول

بدأ الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، وسعد سمير، ورامي ربيعة، وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: حمدي فتحي، ومحمود متولي، ومحمود كهربا، ووليد سليمان، ووليد مصطفى.

خط الهجوم: مروان محسن.

دخل الأهلي الشوط الأول بهجوم مكثف ولاحت الفرصة الأولى عن طريق وليد سليمان، الذي سدد كرة قوية في الدقيقة 8 وصلت إلى حارس المنافس، وفي الدقيقة التاسعة ينجح وليد سليمان في تسجيل الهدف الأول في شباك مصر للتأمين من تصويبة قوية، وفي الدقيقة 12 يتألق علي لطفي حارس الأهلي وينقذ تصويبة قوية من تسديدة من خارج منطقة الجزاء، وفي الدقيقة 23 يظهر وليد سليمان ويسدد من جديد ولكن فوق العارضة.

وفي الدقيقة 26 يرسل رامي ربيعة عرضية من الجبهة اليمنى يسددها مروان محسن رأسية تمر بجوار قائم حارس مصر للتأمين ليستمر تقدم الأهلي بهدف نظيف، ويهدر محمود كهربا فرصة مؤكدة في الدقيقة 27 بعد انفراد بالمرمى، وفي الدقيقة 35 يهدر حمدي فتحي فرصة جديدة للتهديف بعد أن تلقى الكرة من مروان محسن ليسددها أعلى العارضة.

ويتصدى علي لطفي لتصويبة سهلة من ضربة حرة مباشرة سددها عادل إمام لاعب مصر للتأمين في الدقيقة 37، وفي الدقيقة 40 يغادر محمود متولي مدافع الأهلي الملعب للإصابة.

وتمر الدقائق الأخيرة دون خطورة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف سجله وليد سليمان.

الشوط الثاني

بدأ الأهلي الشوط الثاني بضغط هجومي وسط محاولات من فريق مصر للتأمين الباحث عن التعويض من خلال المرتدات ومحاولة تشكيل ضغط هجومي على الأهلي، أسفر عن هدف التعادل للفريق الضيف في الدقيقة 50 من أحداث المباراة.

وحاول بعدها مصر للتأمين من خلال بعض التمريرات داخل العمق الدفاعي للأهلي التي شكلت خطورة على مرمى علي لطفي حارس مرمى الفريق.

نشط الأهلي هجوميا بعد هدف التعادل بمحاولات عدة من الثنائي وليد سليمان ومحمود كهربا، أسفرت عن هدف ملغي بداعي التسلل على كهربا في الدقيقة 61 من أحداث اللقاء، ويحرز علاء شعبان الهدف الثاني لفريق مصر للتأمين في الدقيقة 66، ويهدر فهد جمعة مهاجم الأهلي الصاعد فرصة للتهديف بعد أن سدد الكرة برأسه تمر بجوار قائم حارس مرمى مصر للتأمين.

ويعود فهد جمعة لإهدار فرصة جديدة للتهديف للأهلي بعد أن سدد كرة قوية لكنها تمر بجوار قائم حارس مصر للتأمين في الدقيقة 68. ويسدد كهربا في الدقيقة 73 ولكن الكرة تمر دون خطورة على مرمى المنافس.

وفي الدقيقة 75 يشارك كريم نيدفيد العائد من الإصابة ويسدد تصويبة لكنها في يد حارس مرمى مصر للتأمين.



ويهدر كهربا فرصة جديدة للتهديف بعد أن سدد ضربة حرة مباشرة علت عارضة المنافس. ومع الدقيقة 85 يحرز محمد نصير الهدف الثاني للأهلي لتصبح النتيجة 2-2.

وتمر الدقائق الأخيرة دون خطورة لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2 بين الفريقين.