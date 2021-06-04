سوريا.. مقتل عنصرين من الحرس الثوري الإيراني في دير الزور

أفادت وسائل إعلام محلية إيرانية بمقتل عنصرين من قوات الحرس الثوري الإيراني، في كمين نصبه مسلحون من المعارضة السورية.

وقالت وكالة أنباء "فارس"، مساء الخميس، إن "حسن عبدالله زاده، ومحسن عباسي، اللذين ينتميان للقوات الإيرانية المتواجدة في سوريا، قتلا خلال كمين نصبته عناصر في سوريا، على الطريق أثناء عودتهما من دير الزور شرقي سوريا باتجاه مدينة تدمر وسط البلاد".

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن حسن عبدالله زاده، هو نجل الجنرال عبدالله زاده الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات في قوى الأمن الإيرانية.

وتزعم إيران أن ليس لها وجودي عسكري في سوريا، وأن وجودها يتقصر على مستشارين عسكريين لدعم القوات السورية.

ومنذ عام 2011 عقب اندلاع الاحتجاجات في سوريا، تدعم إيران النظام، بالمال والسلاح والمقاتلين.