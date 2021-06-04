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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إيقاف تصوير فيلم Mission: Impossible 7 بسبب فيروس كورونا

توم كروز في كواليس
توم كروز في كواليس تصوير Mission: Impossible

تعرض فيلم توم كروز المنتظر Mission: Impossible 7 إلى توقف التصوير مؤقتا في المملكة المتحدة بسبب فيروس كورونا بحسب موقع ديدلاين الأمريكي. 

 

سبب توقف فيلم Mission: Impossible 7

 

أثبتت الفحوصات إصابة عدد من العاملين في فيلم Mission: Impossible 7 بفيروس كورونا، وتم عزلهم وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة في بريطانيا. 

 

سيتم إيقاف تصوير فيلم Mission: Impossible 7 لمدة 14 يوما، ويعاود العمل مرة أخرى بدءا من 14 يونيو الجاري، بعدما كشفت الاختبارات الدورية وجود إصابات ضمن الطاقم دون الكشف عن هويتهم. 

 

وأكد ممثل شركة إنتاج الفيلم على أن الإيقاف مؤقت، وأنهم مستمرون في إتباع كافة الإجراءات الاحترازية ضمن جدول تصوير وإنتاج فيلم Mission: Impossible 7 .

 

تضرر فيلم Mission: Impossible 7 كثيرا منذ اندلاع جائحة كورونا، وتوقف عدة مرات منها بدأت في فبراير 2020 عندما أغلقت إيطاليا أبوابها، ثم التسريب الذي تسبب في موجة انتقاد كبيرة للممثل توم كروز . 

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توم كروز يعيد 3 جوائز جولدن جلوب إلى رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية

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تسرب تسجيل صوتي للممثل توم كروز في ديسمبر الماضي يبرز صراخه في طاقم الفيلم بعد ملاحظته عدم التزام بعضهم بالإجراءات الاحترازية، وكان انفعاله خوفا على مصلحة الإنتاج وعدم رغبته في توقف العمل وتسريح آلاف العمال خاصة أن صناعة السينما كانت قد تضررت كثيرا في ذلك الوقت. 

 

من المقرر أن يطرح فيلم Mission: Impossible 7 في دور العرض العالمية 27 مايو 2022، ويشارك في بطولته ريبيكا فيرجسون، فانيسا كيربي، أنجيلا باسيت، 

 

حصل توم كروز على ثلاثة جوائز جولدن جلوب منها مرتين أفضل ممثل، وممثل مساعد، أعادهم جميعا إلى رابطة هوليوود للصحافة، وهو التعبير الاعتراضي الأبرز خلال الأيام الماضية بعد هجوم سكارليت جوهانسون ومارك رافالو ومطالباتهم بضرورة إحداث تغييرات وإصلاحات جوهرية.

 

أرسل توم كروز الجوائز في صندوق لمكتب استقبال رابطة هوليوود للصحافة تعبيرا عن احتجاجه على تحيزهم الجنسي و كراهية المثليين والعنصرية المتمثلة في الإقصاء والمضايقة للعديد من الفنانين بحسب وصف فاريتي. 

 

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