عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إصابات كورونا

هبة ماهر تطالب المواطنين بالحصول على لقاح كورونا

صدى البلد

طالبت الإعلامية هبة ماهر، من المواطنين بالتسجيل للحصول على لقاح كورونا، موضحة أن الدولة تقوم بتوفير اللقاحات بالمجان للمواطنين.

 

 وأضافت خلال تقديمها برنامج “ 8 الصبح” المذاع على قناة دي إم سي، مع الإعلامية داليا اشرف، أن الفترة الأخيرة تشهد تراجع فى معدلات الإصابات بفيروس كورونا، ولكن توخى الحذر و الحصول على اللقاح أمر هام.

 

وأكدت أن المواطنين بعد الحصول على اللقاح مطالبون بارتداء الكمامة و التباعد و النظافة، معلقة :" مش معنى انك خت اللقاح انك متلتزمش بالإجراءات الاحترازية".

كما تطالب هبة  الجميع بتوخى الحذر حتى لا تتزايد أعداد الإصابات و الوفيات، و طالبت بعدم التواجد فى الأماكن المزدحمة وذلك لعدم الإصابة بفيروس كورونا.

وكشفت أن هناك عددا من المواطنين يسيرون بدون كمامة، ولفتت إلى أن الدولة المصرية تتخذ القرارات المناسبة للحفاظ على صحة المواطنين وعلى الجميع الالتزام بها.

 

ترشيحاتنا

أمريكا وفرنسا تبحثان قمة مجموعة السبع الكبرى وقمة الناتو وروسيا

صراع الزمالك وبيراميدز على نجم المحلة

إنجاز عظيم..الفلاحين : تحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر بنسبة 90%

خاص.. شوقى غريب يكشف مفاجأة عن إمام عاشور ولاعبي الأهلي

تشييع جنازة والدة رئيس مجلس الشيوخ بعد صلاة الجمعة من مسجد المشير..اليوم

التعليم تبدأ توزيع الكمامات ومستلزمات التعقيم على لجان امتحانات الدبلومات الفنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حدث ليلاً .. الصحة تعلن انخفاض الإصابات .. محافظة القاهرة تعلن وظائف جديدة.. والداخلية تحل لغز فيلا الفنان سيد رجب

بعد الحجز على أمواله ..أغنى شاب في مصر يمنح محمد رمضان 10 كروت فيزا مشتريات لمساعدته

كيلو الفراخ بـ 19 جنيها..ننشر أسعار الدواجن والأرانب والبط اليوم

أسباب الإصابة بالفطر الأسود .. استشاري تحاليل يوضح

الأهلي يستقر على شالولايل لقيادة هجوم الفريق ويجدد عقود رباعي الفريق

كهربا يتصدر تويتر بعد مباراة الأهلي ومصر للتأمين الودية

فرصة.. وظائف خالية بمحافظة القاهرة

رسالة من عدلي القيعي لـ كهربا عبر قناة النادي الأهلي .. تعرف عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. علاء وجمال مبارك ونجوم الرياضة في خطوبة شدوى عصام الحضري

أنيقة.. شدوي الحضري بإطلالة غير معتادة في حفل خطوبتها

بالروب الأبيض .. شاهد شدوي الحضري في جلسة المكياج قبل حفل خطوبتها

أضرار الكبدة الفاسدة وخطورتها على صحتك

فيديو

فيديوجراف.. مايوه منة فضالي يثير أزمة ..والفنانة تلجأ إلى المباحث

فيديوجراف.. محظورات وعقوبات الغش في امتحانات الجامعات

فيديو جراف..علاقة دلال عبد العزيز بـ وصية والد ناهد السباعي

بـ الأسلحة النارية.. تفاصيل مشاجرة قرية أبوحزام في نجع حمادي

المزيد

ساحة رأي

د.وليد السويدي يكتب : الاستشارى قائد وليس تابعا

أحمد فريد يكتب: لعبة نيوتن الحقيقية

د. أحمد شندي يكتب: أصدقاء ولكن

آلان سليفي يكتب: تركيا وإيران من نقاط الاختلاف إلى محور التفاهم

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فخامة الرئيس.. وسام القائد «نوبل العربية»

دينا يحيي تكتب: وحلقت الصقور المصرية في السماء الغزاوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

خيار التقارب المصري الإيرانى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التأثير الدولى

مجدي أبوزيد

الظلم التحكيمى للزمالك.. عرض مستمر

مروة لطفي

التلوث منظومة متكاملة!

د. ماريان جرجس

الوطن الحقيقي وليس «البديل»

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

محمد أرسلان

خدعة الإبراهيمية الجديدة بعيداً عن تحطيم الأصنام

إلهام أبو الفتح

دلتا جديدة في مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ