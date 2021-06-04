هبة ماهر تطالب المواطنين بالحصول على لقاح كورونا

إصابات كورونا

طالبت الإعلامية هبة ماهر، من المواطنين بالتسجيل للحصول على لقاح كورونا، موضحة أن الدولة تقوم بتوفير اللقاحات بالمجان للمواطنين.

وأضافت خلال تقديمها برنامج “ 8 الصبح” المذاع على قناة دي إم سي، مع الإعلامية داليا اشرف، أن الفترة الأخيرة تشهد تراجع فى معدلات الإصابات بفيروس كورونا، ولكن توخى الحذر و الحصول على اللقاح أمر هام.

وأكدت أن المواطنين بعد الحصول على اللقاح مطالبون بارتداء الكمامة و التباعد و النظافة، معلقة :" مش معنى انك خت اللقاح انك متلتزمش بالإجراءات الاحترازية".

كما تطالب هبة الجميع بتوخى الحذر حتى لا تتزايد أعداد الإصابات و الوفيات، و طالبت بعدم التواجد فى الأماكن المزدحمة وذلك لعدم الإصابة بفيروس كورونا.

وكشفت أن هناك عددا من المواطنين يسيرون بدون كمامة، ولفتت إلى أن الدولة المصرية تتخذ القرارات المناسبة للحفاظ على صحة المواطنين وعلى الجميع الالتزام بها.