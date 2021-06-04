أحلى من المحلات ... طريقة عمل فطيرة السجق في المنزل

فطيرة السجق من الأطباق الشهية و اللذيذة التي يحرص الكثير من الأشخاص على شرائها من المحلات، فقدمت الشيف نورا السادات مقدمة برنامج عمايل إيديا طريقة عمل فطيرة السجق في المنزل.



مقادير فطيرة السجق



عجينة باف بيستري

ربع كيلو سجق

ملح وفلفل

زيت زيتون

بصل احمر جوليان

2 فص ثوم شرائح

كاتشاب

مستردة

صويا صوص

كاري بودرة

بقدونس طازج

صلصة مانجو



طريقة تحضير فطيرة السجق



- تخلط المستردة والكاري والصويا صوص والكاتشب.

-تفرد العجينة في صينية وترش بزيت الزيتون ثم يضاف السجق ويغمس بداخل العجينة.

- يضاف البصل والثوم ويضاف خليط الصوصات فوق السجق فقط ثم يسوى بالفرن.

- يزين بالبقدونس ويقدم مع صلصة المانجو.