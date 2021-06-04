الأزهر في أسبوع.. فصل طالب أساء لأساتذته واعتماد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار المهمة المتعلقة بمشيخة الأزهر وقطاعاتها المختلفة، خلال الأسبوع الجاري، نرصد أبرزها.

شيخ الأزهر يعزي رئيس مجلس الشيوخ في وفاة والدته



تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمزيد من الرضاء بقضاء الله وقدره، بخالص العزاء إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، في وفاة المغفورة لها بإذن الله السيدة والدته، التي وافتها المنية الخميس.

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الإمام الأكبر: اهتمام كبير بأبنائنا الوافدين الدارسين في الأزهر



استقبل فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الخميس، السفير محمد منير الإسلام، سفير بنجلاديش بالقاهرة.

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شيخ الأزهر يتسلم دعوة لحضور قمة قادة الأديان حول التغير المناخي بإيطاليا



تسلم د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، دعوة رسمية لحضور قمة قادة الأديان حول التغير المناخي، والتي تعقدها الحكومة البريطانية بالعاصمة الإيطالية روما، في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، بحضور شخصيات دينية بارزة وقادة سياسيين ودينيين من مختلف الدول حول العالم.

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شيخ الأزهر يستقبل سفير سلطنة عمان الجديد في القاهرة



استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الأربعاء، السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عُمان الجديد لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

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شيخ الأزهر يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس السوداني



استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اتصالا هاتفيا من الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس دولة السودان الشقيق.

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مصادر: التجديد للدكتور محمد المحرصاوي رئيسا لجامعة الأزهر



علم صدى البلد، من مصادر بالأزهر الشريف، أنه تمت الموافقة على التجديد للدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، لحين بلوغه سن المعاش.

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صرف مكافأة قدرها 1000 جنيه لجميع العاملين



وافق الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، على صرف مكافأة ألف جنيه لجميع منسوبي جامعة الأزهر.

وتضمن قرار رئيس جامعة الأزهر، بصرف المكافأة للمنتدبين بالجامعة والمرضى بأمراض مزمنة والحاصلين على إجازات مرضية بأجر كامل والعاملين المؤقتين على الموازنة والحسابات الخاصة.

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وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسي الثاني



أناب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الأربعاء، الدكتور محمد ‏الضويني، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية ‏للعام الدراسي 2020/2021.‏

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بدء التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الإبتدائي إلكترونيا



أعلن الأزهر الشريف فى كل عام دراسى جديد عن فتح باب القبول إلكترونيا لكل من مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الإبتدائي بالمعاهد الإبتدائية الأزهرية بأنواعها (العادية – النموذجية - الخاصة) وذلك عبر بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال الرابط من هنا

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قطاع الصيدلة بجامعة الأزهر يتقدم 100 مركز في تصنيف شنغهاي للعام الحالي



حصل قطاع الصيدلة بجامعة الأزهر على المركز 201-300 بين جامعات العالم في مجال الصيدلة و العلوم الصيدلية و المركز الخامس على مستوى الجامعات العربية و المركز الثاني محليا في تصنيف شنغهاي للجامعات اعتمادا على التخصصات العلمية و البحثية.

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فصل طالب بإعلام الأزهر بعد إساءته لأساتذته على السوشيال ميديا



قرر مجلس التأديب بكلية الإعلام بجامعة الأزهر، فصل الطالب عبدالرحمن محمد سعيد محمد صقر، المقيد بالفرقة الأولى من جامعة الأزهر.

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