شريف دسوقي يوجه رسالة لجمهوره

بعد نجاح العملية..

وجه الفنان شريف الدسوقي، رسالة لجمهوره بعدما نجحت العملية التي خضع لها مؤخراً.

كتب شريف الدسوقي، من خلال صفحته الرسمية على “الفيسبوك”: “أنا فرحان جداً بحبكم ليا ومتأسف لعدم الرد على كل الرسائل اللى اتبعت على الصفحة، فى أسبوع واحد أكتر من 10000 رسالة اتبعتت بيطمنوا على صحتى، أنا بحبكوا جداً وآسف مرة تانية لو اتأخرت فى الرد على حد”.

يذكر أن أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، كشف عن الحالة الصحية للفنان شريف الدسوقي، قائلا: شريف حالة النفسية في تحسن الحمدلله وهو متماسك وراضي بقضاء ربنا".

وأضاف "زكي" خلال حواره ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي": " شريف متقبل الموضوع ولما كلمته قالي أنه عايز ينزل يشتغل وهزرنا وضحكنا الحمدلله".