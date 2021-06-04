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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رؤساء مكاتب الأمم المتحدة في مصر يشيدون بالنجاح الكبير لـ منتدى أسوان

مركز القاهرة الدولي
مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات

أشاد رؤساء مكاتب الأمم المتحدة في مصر بالنجاح الكبير الذي حققه منتدى أسوان، والذي أصبح يحظى بتقدير واسع ليس فقط على الصعيد الأفريقي بل الدولي أيضاً، معربين عن رغبتهم في مواصلة دعمهم للمنتدى من خلال المشاركة في تنفيذ نتائج النسخة الثانية  والإعداد للنسخة الثالثة.


يأتي ذلك خلال اجتماع شارك فيه السفير أحمد عبد اللطيف، مدير مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، مع فريق الأمم المتحدة القُطْري حول نتائج  النسخة الثانية من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين التي عقدت من ١ إلى ٥ مارس ٢٠٢١، وذلك بناءً على دعوة من "إلينا بانوفا" منسقة الأمم المتحدة المقيمة في مصر.

 

وأعرب مدير مركز القاهرة الدولي والمدير التنفيذي لسكرتارية منتدى أسوان عن التقدير لدعم منظومة الأمم المتحدة للنسخة الثانية من المنتدى، وهو ما انعكس في المشاركة رفيعة المستوى من جانب الأمم المتحدة - وعلى رأسها الرسالة المسجلة الموجهة من سكرتير عام الأمم المتحدة - وإسهاماتها الموضوعية القيمة في المناقشات. 

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وأوضح السفير أحمد عبداللطيف أن منتدى أسوان منصة فريدة من نوعها تعكس حرص مصر على دعم التعاون الأفريقي وعلاقات القارة مع شركاء التنمية بهدف تعزيز العلاقة بين السلم والأمن والتنمية المستدامة من خلال حلول شاملة وطويلة الأجل.

 

واستعرض جهود مركز القاهرة في نشر استخلاصات النسخة الثانية على نطاق واسع، وذلك من خلال تقديمها في المنتديات والمحافل الدولية ذات الصلة مثل اجتماع منظمة التجارة العالمية حول التجارة من أجل السلام ومنتدى استوكهولم للسلام والتنمية، بالإضافة إلى العمل على تنفيذها من خلال أنشطة محددة لمركز القاهرة في مجالات بناء القدرات وإعداد الدراسات بالتعاون مع شركاء المنتدى الرئيسيين مثل الأمم المتحدة.

التنمية المستدامة الأمم المتحدة التجارة العالمية منتدى أسوان للسلام والتنمية منتدى أسوان منتدى أسوان للسلام منظمة التجارة العالمية مصر أسوان القاهرة الدولي تسوية النزاعات السفير أحمد عبد اللطيف مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام

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