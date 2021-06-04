البابا تواضروس: توجيهات رئاسية بالاهتمام بمسار العائلة المقدسة

أكد البابا تواصروس الثاني، أن هناك توجيهات من القيادة السياسية وفي المقدمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء بالاهتمام بمسار العائلة المقدسة.

وأضاف تواصروس الثاني، في حوار لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الجمعة، أن الدولة تعطي كل الاهتمام لهذا الأمر، موضحا أن مسار العائلة المقدسة له شقين مسار برى ومسار بحري، وزيارة المسار لا يشترط زيارة كل المحطات.

وأكمل البابا تواصروس الثاني، أنه من الممكن أن توجز في 3 محطات مثلا، وبالتالي يمكن أن يكون هناك اكثر من برنامج سياحي.

وتابع البابا تواصروس الثاني، أن هذا الأمر له منظور اقتصادي هام، وخاصة أنه غير موجود في أي مكان في العالم، مستدركا أن مسار العائلة المقدسة أمرا يستحق الاهتمام وتقديمه للعالم.

وتابع البابا تواصروس الثاني، أن اهتمام الدولة والمتمثلة في وزارة السياحة هو من بدأ في عرض هذا الأمر للعالم.