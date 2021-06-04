عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البابا تواضروس: توجيهات رئاسية بالاهتمام بمسار العائلة المقدسة

البابا تواضروس
البابا تواضروس

أكد البابا تواصروس الثاني، أن هناك توجيهات من القيادة السياسية وفي المقدمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء بالاهتمام بمسار العائلة المقدسة. 

وأضاف تواصروس الثاني، في حوار لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الجمعة، أن الدولة تعطي كل الاهتمام لهذا الأمر، موضحا أن مسار العائلة المقدسة له شقين مسار برى ومسار بحري، وزيارة المسار لا يشترط زيارة كل المحطات. 

وأكمل البابا تواصروس الثاني، أنه من الممكن أن توجز في 3 محطات مثلا، وبالتالي يمكن أن يكون هناك اكثر من برنامج سياحي. 

وتابع البابا تواصروس الثاني، أن هذا الأمر له منظور اقتصادي هام، وخاصة أنه غير موجود في أي مكان في العالم، مستدركا أن مسار العائلة المقدسة أمرا يستحق الاهتمام وتقديمه للعالم. 

وتابع البابا تواصروس الثاني، أن اهتمام الدولة والمتمثلة في وزارة السياحة هو من بدأ في عرض هذا الأمر للعالم. 

اخبار التوك شو

موضوعات متعلقة

البابا تواضروس: الكنيسة تحتفل بمسار العائلة المقدسة منذ القرون الأولى

ترشيحاتنا

بوظت الأغنية .. الجمهور يهاجم حسن شاكوش بسبب وائل جسار .. فيديو

الاتحاد الأوروبي يحظر تسيير رحلات شركات الطيران البيلاروسية

باع نص طن مخدرات في أشهر.. القبض على أخطر زعيم عصابة للمخدرات ببريطانيا

بسبب "ميم" وإيموجي قلب مكسور.. إيلون ماسك يتسبب في انخفاض كبير لعملة بيتكوين

بعد واقعة «من يؤتمن على العرض».. الأزهر يوضح أمورا مهمة عن قائمة المنقولات

مفتى الديار: جماعة الإخوان تضفو هالة من القداسة على بعض الأشخاص.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بتكلم مين كده يلا.. أحمد سعد يضرب شابًا بـ القلم في محطة بنزين

قرارات جديدة للمسافرين من مصر إلى المملكة المتحدة

بعد سبها .. فتاة البنزينة تتراجع عن مهاجمة أحمد سعد

فيديوجراف.. خصم شهري 1% من رواتب 12 جهة حكومية وخاصة

محمد صلاح في التشكيل المثالي لـ"فيفا 21" للمرة الرابعة

إدارة بايدن تخطط لإمداد مصر بفائض اللقاحات المضادة لفيروس كورونا

أسرة الطيار أشرف أبو اليسر ترد علي فيديو محمد رمضان.. شاهد

ضربه وقطعله تيشرته.. شاب البنزينة يسامح أحمد سعد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بخلاف الكبسة والحنيز.. تعرف على أشهر الأكلات السعودية.. صور

ختام فعاليات التدريب المشترك المصرى الباكستانى "حماة السماء -1".. فيديو وصور

شاهد .. علاء وجمال مبارك ونجوم الرياضة في خطوبة شدوى عصام الحضري

أنيقة.. شدوي الحضري بإطلالة غير معتادة في حفل خطوبتها

فيديو

كنز شقة الزمالك.. مشغولات ذهبية وتحف نادرة وقطع أثرية| إنفوجراف

فيديوجراف.. خصم شهري 1% من رواتب 12 جهة حكومية وخاصة

بـ تصميم غير تقليدي.. خطوبة شدوى عصام الحضري

أسرار من زفاف بوريس جونسون.. فستان مستأجر وجدل في الكنيسة

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: الجمرة الخبيثة والفطريات الملونة!

رشا عبد الهادي تكتب: أفلح إن صدق

نجلاء عيد تكتب: القدس لنا

بيري محمد تكتب: الألعاب الفردية وحقها في الانتشار

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مستقبل مصر 

د.وليد السويدي يكتب : الاستشارى قائد وليس تابعا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

هل لا يزال هناك استعمار؟!

أحمد فرغلى رضوان

«ماما حامل».. كوميديا جيدة خذلتها النهاية

إسلام كمال

خيار التقارب المصري الإيرانى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التأثير الدولى

مجدي أبوزيد

الظلم التحكيمى للزمالك.. عرض مستمر

مروة لطفي

التلوث منظومة متكاملة!

د. ماريان جرجس

الوطن الحقيقي وليس «البديل»

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

اﻟﻤﺰﻳﺪ